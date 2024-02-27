何時迎來「超級周期」？智慧手機製造商看好AI驅動 分析師：未來幾年不太可能

集微網消息，2024年，智能手機製造商都在大談人工智能（AI）。他們對在手機中加入AI功能充滿信心，認為這將推動整個行業進入一個新的「超級周期」。

三星、谷歌和榮耀等公司都在其最新手機中加入了AI功能，利用生成式AI算法的強大功能翻譯和總結對話、拍攝和編輯照片。這些算法被植入設備晶片本身，而不是通過雲端訪問。

三星在Galaxy S24 Ultra智能手機上大力推廣了生成式AI。

谷歌也在最新的Pixel手機中集成了AI。

與此同時，據報導，蘋果公司也在探索在下一代iPhone中增加設備上的AI功能。

世界移動通信大會（Mobile World Congress）是移動技術行業年度最大的貿易展會，目前正在擧辦中。

三星、華為、榮耀和OPPO等主要智能手機製造商，以及高通和聯發科等晶片公司，預計都會大談AI正在如何改變個人設備。

上一次智能手機超級周期是什麽時候？

在經歷了設備銷售大幅放緩的幾年後，智能手機製造商一直夢想著在AI的推動下，行業能迎來一個「超級周期」。

2023年，智能手機銷量降至11.6億部，是十年來出貨量的最低點。

上一次智能手機的「超級周期」發生在2010年至2015年，根據IDC的數據，在這五年間，智能手機市場增長了五倍，從每年的約3億部增至15億部。

當時，由於移動App的廣泛出現，如Facebook、Instagram、Uber和Twitter等等，智能手機剛剛開始成為主流。

研究公司IDC數據和分析副總裁Francisco Jeronimo表示：出現這一周期不僅僅是因為蘋果推出了iPhone，也不僅僅是因為谷歌推出了安卓系統。

他表示，真正使這一超級周期取得成功的，是人們能夠把互聯網裝進口袋。當時還發生了其他事情，包括通過3G網絡進行視訊通話，以及向4G的過渡，因為這意味著速度更快。

他還指出，人們看到了非常流行的操作系統，不僅僅是瀏覽器，而是一個移動App的世界，手機帶來如此多的服務和內容。

CCS Insight首蓆分析師Ben Wood認為，iPhone的推出是該行業發生的最後一次「地震式顛覆」。

他認為，從那以後，一切都沒有那麽具有顛覆性了。

AI手機時代

全球主要智能手機廠商都在打賭，由於AI的出現，一個新的超級周期即將到來。

今年早些時候推出Galaxy S24 Ultra的三星公司認為，AI很有可能推動新的變革，為整個行業注入新的活力。

三星英國移動體騐部門主管James Kitto表示，移動行業正處於由AI驅動的高速增長新時代的開端。「我們完全有理由期待這一點。我們可以看到一些非常非常高的需求」。

Galaxy S24具有在攝像頭上圈出物體並調出谷歌搜索結果的功能，還能實時繙譯並與外語使用者通話。

谷歌Pixel手機部門產品管理副總裁Brian Rakowski預計AI將重新激發人們對移動技術的興趣。

多年來，谷歌一直致力於將AI整合到其設備中，其中最引人注目的是增加了智能手機應用處理器Tensor系列。

Rakowski指出，AI將成為所有技術的差異化因素和下一波創新浪潮，尤其是移動技術，它是我們所有計算生活和計算平台的關鍵所在。

谷歌最近使其張量處理單元（Tensor Processing Units，簡稱TPU）能夠運行其Gemini nano AI system，這是大語言模型系列的縮小版，該模型系列的總稱是Gemini。

Rakowski表示，谷歌預計明年將在安卓系統上推出更高級版本的Gemini。谷歌下了很大的賭注，並與（AI實驗室）Deep Mind的研究團隊進行非常密切的合作，以確保Pixel展示出最佳效果。

為什麽不可能出現超級周期

分析師認為，超級周期在未來幾年內不太可能出現，因為市場上還沒有足夠的新功能和創新來說服持有老舊智能手機的用戶進行升級。

IDC的數據顯示，今年的銷售額有望實現增長，智能手機出貨量預計將在今年增長2.4%，到2024年達到11.9億部，這代表著一個行業的增長乏力。

IDC預測預計未來幾年的增長仍將停滯不前，2025年至2028年的同比增幅將在2%~3%之間。

目前，消費者對智能手機的升級前景仍持謹慎態度，因為升級的價格仍然很高。

此外，最新推出的許多機型仍然只是在原有基礎上進行了逐步改進。

Wood認為，儘管AI在智能手機上的應用前景令人興奮，但他並不認為這項技術會為智能手機銷售帶來新的超級周期。充其量只是在智能手機硬件變得越來越乏味的時候，有助於維持銷量，並為用戶增添一點額外的興趣。

如今，智能手機在更廣泛的層面上還沒有引起足夠的興趣，不足以支撐許多公司期盼的那種銷售熱潮。

Jeronimo認為，這種情況在未來幾年會有所改變，但前提是AI開始對消費者有用。他指出，如果有什麽東西能讓「超級周期」出現，那一定是AI。但對於AI，手機的智能化程度還需要打個問號。

很多公司都在研究提升手機智能化的技術。

例如，美國Humane公司推出了AI Pin設備，用戶可以通過與它對話來要求它完成某些任務，比如設置提醒事項，它利用OpenAI的大語言模型來實現這一功能。

另一家初創公司Rabbit也有類似的設備。與此同時，吉利旗下的魅族最近表示，它將放棄生產傳統的安卓智能手機，轉而生產一款以AI為重點的硬件產品。