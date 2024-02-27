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找晶片大神助陣 日半導體研發國家隊與這家新創合作AI晶片

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加拿大AI新創公司Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）。路透
加拿大AI新創公司Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）。路透

日本政府資助、發展半導體的研究團體尖端半導體科技中心（LSTC）將與加拿大新創公司Tenstorrent進行合作，為設計日本首款先進AI晶片投入努力。

Tenstorrent是由有「晶片大神」之稱的凱勒（Jim Keller）所率領，該公司將授權其設計給部分的日本AI加速器，並且共同設計整體晶片。這項消息是雙方在本周所宣布。凱勒是蘋果A系列晶片的SoC架構師、超微（AMD）K8處理器架構的推手，他也是特斯拉建立自駕晶片設計團隊的領導者。

Tenstorrent是以開源的指令集架構RISC-V進行作業，該公司目標是提供客戶在輝達（Nvidia）、安謀（Arm）之外有其他選擇，後兩家業者有自己的指令集讓硬體與軟體之間進行溝通。

日本政府正提供資金給從研究到先進晶片製造的各項計畫，希望靠著投入670億美元來重新奪回日本在半導體產業的核心地位。這項與Tenstorrent達成的協議可望促進上述相關努力，目標是在日本政府資助的半導體「國家隊」Rapidus生產這些共同設計的AI晶片。

成立僅18個月的Rapidus目標是在2027年開始生產晶片，能與產業龍頭台積電和三星電子競爭。不過，Rapidus需要客戶。

除了凱勒之外，Tenstorrent還有曾在AMD任職13年的威泰克（ Keith Witek）擔任營運長，以及練維漢（Lien Wei-han）擔任首席晶片架構師。練維漢曾經率領蘋果公司的團隊提升自研晶片設計，這些自研晶片已用來驅動iPhone、iPad甚至Mac桌機產品。

在日本，Tenstorrent將與政府的研究團隊尖端半導體科技中心合作進行AI晶片設計。

不過，在日本進行生產仍可能面臨挑戰。Rapidus目標是在2027年前開始生產2奈米邏輯晶片，而外界認為這項目標甚為艱鉅。

半導體 日本

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