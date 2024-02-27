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博通CEO陳福陽去年薪酬翻倍高達1.6億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博通 (Broadcom) 執行長陳福陽。美聯社
博通 (Broadcom) 執行長陳福陽。美聯社

博通 (Broadcom) 執行長陳福陽去年薪酬翻漲超過一倍，達到1億6,180萬美元，完全歸功於他拿到未來五年分批領取價值 1.6億美元的股票獎勵。

博通去年股價上漲近一倍，已躍居為全球市值第11大上市公司

周一申報的資料顯示顯示，陳福陽去年本薪保持不變為 120 萬美元，但股票獎勵讓他的薪酬一口氣增加了167% 。不過，他並未像前年拿到一筆約 540萬美元的非股票獎勵。

博通表示，這個依績效發放的獎勵分五年領取，先多後少。在這段配股期間，博通每年不會再給他額外的股票獎勵。

申報資料指出，「獨立董事認為陳先生始終是博通背後自半導體轉型為領先的基礎設施科技公司的主要推手」。

上市公司 半導體 績效

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