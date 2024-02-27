不想再繳蘋果稅 Netflix停止支援蘋果系統付費

Netflix正切斷與蘋果公司付費系統的連結，不想再繳交高抽成的「蘋果稅」。根據Netflix官網公告，新會員或重新加入的會員將不能再使用蘋果系統付費，部分國家透過蘋果付費的會員可能會收到系統提示，要求新增其他付款方式以繼續訂閱。

開發者在蘋果應用程式商店App Store的每一筆收入，都必須向蘋果繳交最高30%的抽成，被外界稱為「蘋果稅」。

隨著蘋果服務事業營收增加，高抽成的做法引起越來越多企業反彈，認為蘋果藉此排除第三方支付服務，且高抽成也可能迫使開發商調高服務價格，導致蘋果有壟斷市場之嫌，因此蘋果陸續遭到多國政府反壟斷調查。

Netflix與Spotify等串流服務不滿蘋果高抽成，數年前開始採取繞道措施，引導用戶到自家官網註冊及付費。蘋果也在2021年讓步，允許開發者向使用者提供iOS App以外的購買選項，只要不使用App Store的應用程式內購買功能，就不須繳交抽成。

國外科技新聞網站The Streamable報導，調查顯示美國消費者平均每人訂閱4.5個串流影音服務，不容易記得每個服務的每月付款時間，如果透過蘋果支付服務Apple Pay整合各項付款，對用戶來說相當方便。

報導指出，Netflix似乎對同樣擁有串流影音服務的競爭對手有所忌憚，不願意透過這些公司提供Netflix服務。除了自家平台之外，目前Netflix僅與有線電視、衛星電視或電信業者合作，提供會員訂閱。

科技新聞網站9To5Mac報導，Netflix脫離蘋果付費系統後，將不須再支付蘋果平台的抽成，但目前不清楚有多少Netflix用戶仍使用蘋果系統付費。