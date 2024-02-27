美光量產高頻寬記憶體 供輝達AI晶片

美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology Inc.）已開始量產用於晶片大廠輝達（Nvidia Corp）最新人工智慧（AI）晶片的高頻寬記憶體（HBM）半導體。

路透社報導，美光表示，HBM3E（高頻寬記憶體3E）的功耗將比競爭對手產品低30%，並有助於滿足為生成式AI應用提供動力的晶片不斷增長的需求。

輝達將在其下一代H200圖形處理器中使用該晶片，預計第2季開始發貨，並超越當前的H100晶片。

HBM是美光科技最有利可圖的產品之一，部分原因在於其構造所涉及的技術複雜性。

該公司先前曾表示，預計2024財年HBM營收將達「數億」美元，並在2025年繼續成長。