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微軟敲定多年夥伴關係 攜手法新創公司Mistral AI

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
美國軟體巨擘微軟公司今天表示已和法國新創公司Mistral AI達成夥伴關係，尋求加強對這種新興技術的掌控。路透資料照
美國軟體巨擘微軟公司今天表示已和法國新創公司Mistral AI達成夥伴關係，尋求加強對這種新興技術的掌控。路透資料照

美國軟體巨擘微軟公司今天表示已和法國新創公司Mistral AI達成夥伴關係，尋求加強對這種新興技術的掌控。微軟將透過雲端運算平台Azure提供該公司人工智慧（AI）模型。

綜合法新社與路透社報導，微軟（Microsoft）已經向生成式聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI投入數以十億計美元資金，今天透過聲明稱Mistral AI是「創新者兼開拓者」。

這家新創公司向路透社表示，作為協議一部分，微軟將持有Mistral AI一小部分股份，但並未透露細節。

微軟雖證實投資Mistral AI，但稱並未持有該公司股票。微軟因對OpenAI投注巨額資金，遭到歐洲和美國監管機關審查。

微軟表示，公司已確定一份「多年的夥伴關係」，能讓Mistral AI使用包括Azure AI在內的微軟平台。Azure AI能讓企業打造使用AI技術的應用程式。

去年由谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta前研究人員成立的Mistral AI，在由美國企業稱霸的這塊領域是罕見的歐洲參與者。

這家已經籌得近5億歐元融資的法國公司今天證實與微軟敲定夥伴關係。

Mistral AI創辦人門施（Arthur Mensch）說：「我們非常高興與微軟展開夥伴關係。」他表示，這有助將自家公司的產品推向世界各地的客戶

部分投資人去年12月評估Mistral AI市值逾20億美元，引發該公司可能會成為歐洲未來科技龍頭的熱議。

目前著重於商業客戶後端研發的Mistral AI今天發表自家第一個聊天機器人Le Chat。

Mistral AI透過英文聲明表示：「Le Chat本身是多語言的，提供一種教學性和有趣的方式來探索Mistral AI的技術。」

Mistral AI表示，在更廣泛推出這款聊天機器人之前，會先開放部分客戶測試。

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