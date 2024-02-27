好薪情 輝達半數員工年薪700萬

輝達（Nvidia）的驚人成長，在公司內外創造了一群百萬富翁。這家人工智慧（AI）晶片公司有一半員工的年薪接近23萬美元（約新台幣715萬元），加上不斷飆漲的股價，對潛在員工也極具吸引力，使得該公司的工作成為最灸手可熱的科技業職缺之一，求職盛況媲美2014年的臉書。

華爾街日報（WSJ）報導，輝達在供應龐大AI系統所需晶片的穩定性和主導地位，對科技人才甚具吸引力。前員工並指出，即使是新聘員工也會很快投入重要專案計畫。該公司提供高額薪酬，2023年有半數員工的收入超過228,000美元。半導體產業的招募人員表示，輝達長期以來一直是個令人嚮往的工作場所，現在，當該公司股價直逼每股800美元時，幾乎更不可能有員工想要跳槽至競爭對手。

在求職平台Indeed上，輝達職位的搜尋數量迅速上升，而其他大型科技公司的職位搜尋量則持平或下降。

大學院校表示，學生現在將輝達視為夢想的工作，根據早期職涯招聘平台Handshake的數據，輝達2024年1月收到的實習申請件數是去年同月的七倍。

人力業者凱斯說：「他們就像2014年的臉書」，凱斯經營著一家招聘公司Atticus Growth Partners，為輝達的競爭對手招聘員工。

有別於蘋果、特斯拉、Meta和Google等科技公司，輝達的名字並不是家喻戶曉。該公司的30,000名員工自稱是「Nvidia人」，他們往往擁有很難尋覓的工程技術以及強大的驅動力。

前輝達員工表示，經過多年成長的輝達，仍保留著新創公司的文化。他們說，年輕員工會被指派到須承擔起責任的大型專案；而對保住AI領導地位的偏執，也推動輝達對創新的不斷追求。

一個深受許多科技員工歡迎的匿名聊天論壇Blind的用戶，將輝達創辦人黃仁勳評為CEO中的第一名，支持率高達96%。