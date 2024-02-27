降息落空 美債拋售潮加劇

美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱。這加速了美國公債的拋售潮，原本以為投資債券能輕鬆獲利的期望，跟著消風。

路透報導，過去一個月來，投資人將今年預估的降息次數減半。上周五（23日）的聯邦資金利率期貨顯示，外界估計今年大約會降息80個基點（約3碼），遠低於1月初預期的降息150個基點（約6碼）。而且估計的首次降息時間點也從3月延後至6月。

這加劇了債券價格跌勢，美國10年期公債殖利率一度衝上4.35%，為去年11月底以來新高；相較於去年12月的低點，攀漲約50個基點。殖利率和債券價格呈反向走勢，利率預期會牽動公債殖利率走勢。

最近的Fed會議紀錄也顯示，官員擔憂太快動手降息，而目前Fed基準隔夜利率為5.25%~5.50%，要維持在此一區間多久，也有廣泛不確定性。