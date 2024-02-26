印度投入晶片戰 已收到210億美元晶片投資提案

多年來在晶片戰爭作壁上觀的印度，如今已收到210億美元的半導體投資提案，須設法把納稅人的稅金，分配給外國晶片製造商、國內大廠、或土洋合資的事業。

彭博資訊報導，知情人士透露，以色列高塔半導體（Tower）已提案斥資90億美元設廠，印度本地的塔塔集團，則提案建設80億美元的晶圓廠；消息人士說，這兩項計畫預定的設廠地點，均位於總理莫迪的家鄉古吉拉特邦。

高塔半導體計劃在印度設廠，可望在新興市場建立灘頭堡，走出與英特爾親事告吹的陰影。該公司的銷售雖遠不及英特爾和台積電，卻也為博通等大客戶生產零件，並在電動車等快速發展的領域占有一席之地。

消息人士說，高塔半導體期望在未來十年內擴廠，最終的目標是每月生產8萬片晶圓。若印度政府核准，該工廠可望成為印度第一座由大型半導體業者營運的晶片廠。

知情人士說，塔塔集團則有意與台灣的力積電或聯電合作建廠。市值1,500億美元的塔塔集團曾說，打算今年動工興建位於多勒拉的工廠。高塔半導體與塔塔集團都計劃生產成熟製程的晶片，即40奈米以上的製程。

另外，日本的瑞薩電子尋求與Murugappa集團旗下的CG電力和工業解決方案公司合作，以興建晶片封裝廠。

半導體已成重要的地緣政治戰場，美國、日本、中國大陸都砸下重金建設國內的晶片產能。莫迪把印度打造為晶片製造重鎮的計畫，也包含吸引海外晶片業者投資，力求迎頭趕上，以節省高昂的進口成本，並壯大國內的智慧手機製造工業。