飛天小黃、飛天救護車 計劃2030年起飛

財經網站CNBC報導，在周日結束的新加坡航空展上，電動垂直起降載具（eVTOL）備受矚目，將來不僅可以是飛天小黃，還可以是飛天貨運車、救護車或私家車。

參展的三家eVTOL公司——現代汽車旗下的Supernal、波音支持的Wisk、 巴西航空工業公司（Embraer）旗下的Eve Air Mobility——都寄望2030年將旗下飛行器商業化，城市上空的短途計程服務將是eVTOL初期的潛在用途之一。

Eve行長Johann Bordais說：「這會是另一種出行方式，從機場到市中心不必困在車裡兩小時⋯⋯會有一種純電動的替代選擇。」Eve正在測試空中計程車原型，目標是2026年起提供服務。

Supernal執行長Jaiwon Shin認為，「可使用類似於直升機業者目前擁有的基礎設施」。儘管可能從城市地區開始提供服務，但航線將逐漸擴展到服務衛星城市。該公司的S-A2原型機今年稍早亮相，可搭載四名乘客和一名飛行員，計劃2028年投入市場。

波音支持的Wisk目前正研發功能與Supernal類似的自動飛行器。

騰訊支持的德國eVTOL開發商Lilium在新加坡航展宣布，已為eVTOL產業成立了一個客服機構，提供電池管理、維護和飛行支援等服務。

這些公司表示，將於美國尋求監管和安全認證，以便在那裡啟動eVTOL營運。

Wisk亞太區和航空營運副總裁Catherine MacGowan說，Wisk的目標是2030年進入美國，同時也在與澳洲布里斯班當局協商，建立eVTOL營運網。布里斯班拿下了2032年奧運主辦權。Wisk還將與日航合作，在日本和其他亞洲國家開展業務。亞洲被視為潛力巨大的市場。

Supernal的Shin透露，考慮在現代汽車的支持下擴張至南韓。大韓航空去年10月已與Supernal簽下協議，會在南韓建設和開發空中通勤所需的基礎設施，並將Supernal的eVTOL商業化。他預計eVTOL市場會更像汽車業，而不是「波音和空巴主導的商用航空業」。

Alton Aviation Consultancy董事Alan Lim指出，鑒於eVTOL的設計和使用案例範圍廣泛，沒有單一形式主導市場，屆時大大小小的eVTOL製造商將共存，有些能為他們的飛行器找到利基領域和用途。