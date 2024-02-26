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比亞廸挾低價拓展電動車市場 歐美汽車恐面臨滅頂之災

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
比亞廸本周將在日內瓦車展推出入圍年度車獎的Seal。路透
比亞廸本周將在日內瓦車展推出入圍年度車獎的Seal。路透

比亞廸周日發表最昂貴的車款──價值人民幣168萬元（約新台幣737萬元）的高性能純電超級跑車，挑戰車界頂級的法拉利和藍寶堅尼。比亞廸在上海線上直播發表會說，這款名為「仰望」的U9的超跑將優先對準中國大陸市場。

在本周登場、因疫情睽違四年的日內瓦車展上，比亞廸、上汽和雷諾是場上唯一舉辦媒體發表會的業者，場上也可以看到歐洲傳統汽車製造商和專攻電動車的大陸製造商之間的鮮明差異。

雷諾發表的是電動車款R5，上汽旗下的MG品牌將發表M3混合動力車。比亞廸則推出入圍年度車獎的Seal。

歐洲的汽車製造商和供應商如今在本地市場面臨大陸業者來勢洶洶的挑戰，無不積極降低電動車的成本，以對抗大陸同業湧進較便宜的款式。

問題在於歐洲汽車製造商還能從供應商省下多少成本，供應商已經開始裁員，許多規模較小的業者在疫情期間因供應鏈的狀況受到嚴重打擊。

相較於歐洲汽車製造商，中國大陸業者採取垂直整合，幾乎所有的部件都由內部生產，如此可以降低成本，也因此能夠以更低的售價拚過歐洲業者。在英國，比亞迪 Dolphin 電動掀背車售價為25,490英鎊（約新台幣102萬元），比福斯（VW）的ID.3便宜27％。特斯拉同樣以低價取勝。

據AlixPartners合夥人Parker摣出，若想追上對手，歐洲汽車製造商的利潤空間勢必面臨「嚴重挑戰」，因為他們從外部供應商所能擠出的收益就只有這麼多了。

美國業者也如芒刺在背

美國也從大陸業者由墨西哥轉進北美市場感受威脅。美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing，簡稱AAM）上周五指出，美國政府應阻止從墨西哥進口低成本的大陸車和零部件，並警告這可能會威脅到美國汽車企業的生存。

這份報告說：「將低價的中國汽車引進美國市場，最終可能會給美國汽車業造成滅頂之災。這些車價格之所以低是因為有中國政府的權力和資金支持。」

AAM主張，美國應努力防止中國業者在墨西哥生產的汽車和零部件從北美自由貿易區協定（NAFTA）獲益。報告說：「留給中國汽車進口的商業後門應該關閉，以免造成美國大量工廠倒閉和失業」。

據報導，比亞廸有意在墨西哥設立電動車廠。去年10月，墨西哥政府表示，一家特斯拉的大陸供應商和一家大陸科技公司將在墨西哥投資近10億美元。

報告指出，根據美墨加貿易協定，在墨西哥生產的汽車和零部件可以享受優惠待遇，並有資格獲得7,500美元的電動車抵稅優惠。

售價人民幣168萬元的U9超跑將優先對準中國大陸市場。彭博資訊
售價人民幣168萬元的U9超跑將優先對準中國大陸市場。彭博資訊

墨西哥 疫情 美國

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