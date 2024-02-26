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惠普戴爾營運 分析師看多
惠普（HP）與戴爾（Dell）本周將公布上季財報，惠普業績可能無法達標，戴爾營收或許會連六季下滑，但分析師認為，目前有跡象顯示個人電腦（PC）市況已好轉，對這兩家公司樂觀看多。
Evercore ISI分析師達里安尼已將惠普和戴爾列入該公司的「戰術跑贏大盤名單」，預期這兩家PC製造商會報佳音。
惠普預定當地時間28日美股盤後公布止於1月底的年度第1季（上季）財報。該公司預估，上季經調整每股盈餘（EPS）為0.76～0.86美元；至於截至10月的今年度，經調整EPS為3.25~3.65美元，自由現金流31億~36億美元。
但達里安尼認為，這個全年預估可能太低，惠普處於今年度「能實現EPS強勁成長的有利位置」，因利潤有撐、PC下半年增長會優於預期、股票買回、印表機耗材業務可望持續強韌。他維持對惠普的「買進」評級，目標價為40美元。惠普23日收盤價為29.3美元。
戴爾預定29日美股盤後公布止於1月底的年度第4季（上季）財報。
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