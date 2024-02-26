AI熱潮 引爆水資源危機

由於生成式人工智慧（AI）熱潮興起，微軟、Google及臉書母公司Meta等全球各大科技公司為了讓用戶繼續留連網路服務，近年的用水量都大增，以冷卻資料中心的熱度。

英國金融時報（FT）報導，學術界指出，AI需求激增，將導致用水量在2027年之前年增42億~66億立方公尺，相當於英國一年的總用水量。

河濱（Riverside）加州大學上周在「自然」期刊上發表的報告指出，基於水資源益發短缺，乾旱區域擴大，加上公共用水設施老舊，必須發掘並解決AI熱潮引發的水足跡問題。

過去一年來各大科技公司競相推出使用生成式AI的產品，運用大型語言模組來處理及生成大量文件、數字及其他數據，使用水危機備受關注。這些模組需要龐大的運算能力，需用部署大規模的伺服器農場及水冷散熱系統，使用大量冷卻水吸收熱量；一些冷卻水經過蒸發後可以循環利用。

最新數據顯示，由於資料中心的使用率提高，微軟2022年用水量增加34%，Google增22%，Meta增3%。這些公司已設定目標，將在2030年之前藉由資助灌溉設施改善漏水問題，或復原濕地系統，讓地下水層新增的含水量超過業者的消耗量。

OpenAI表示，訓練大型AI模組的確需要大量用水，「我們也相信大型語言模組有助於加速科學合作，並發現氣候解方」。

微軟表示，「目前AI運算帳戶只占資料中心用電量一部分，總共約占全球電力供應量約1%。用電量增加多少，以及AI成長將如何影響排碳淨零，將依賴諸多因素來認定」。