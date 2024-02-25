MWC26日將開幕…從Google到三星 各廠商重點不意外將是「這技術」

巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）26日將開幕。今年智慧手機將再度成為舞台焦點，因為從三星電子到Google等各大廠商，都將大談人工智慧（AI）手機，希望趕在預定6月才發表AI技術的蘋果之前，搶得先機。

MarketWatch報導，南韓三星電子將在MWC上展示Galaxy S24 Ultra的即時翻譯等AI功能，期盼能贏得企業客戶採購其手機給員工。三星去年失去全球智慧手機銷量冠軍頭銜，讓給蘋果，正用Galaxy S24 Ultra展開反擊。三星表示，這款手機的預購銷量比前一代成長二位數。

去年10月才發表智慧手機Pixel 8的Google，似乎不會在MWC上發表新機，但旗下DeepMind執行長哈薩比斯將出席主題討論，可能會談到該公司的AI策略。Google已把AI模型Gemini Nano融入Pixel 8 Pro手機，提供這支手機錄音對話摘要等功能。三星S24的許多AI功能也是使用這套模型。

中國大陸廠商榮耀2020年從華為分拆出來後已快速成長，去年多次登上大陸智慧手機品牌的銷售王。

榮耀1月在大陸推出的智慧手機Magic 6 Pro，預料將在MWC上宣布全球開賣。這款手機搭載70億組參數的大型語言模型（LLM），可透過語音操作，自動使用存在手機裡的相片和足跡生成短影音。

榮耀更號稱其手機的AI系統可預測用戶的意圖，用戶只需輕輕一滑就能在功能間做切換，例如把通訊軟體收到的地址無縫傳到叫車軟體。

研究公司Canalys估計，AI手機的全球市占率將從2024年的5%，提升到2027年的45%。

晶片製造商高通雖未直接生產智慧手機，但正以驍龍8（Snapdragon 8）Gen 3處理器驅動三星和榮耀的AI手機，該公司正與德意志電信合作，將在MWC展出一支免應用軟體（App）的智慧手機，用語音和文字操控AI助理取代所有App。如果免App手機的概念成功，將會顛覆行動經濟，對蘋果和App開發者敲響警鐘。