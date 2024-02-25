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Nvidia市值有多猛？在全球只低於美、陸、日等11國GDP

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
引領人工智慧（AI）熱潮的輝達（Nvidia），股價漲勢銳不可當，如今不止是全美第三大公司，市值更超過全球多數國家的國內生產毛額（GDP）。路透
引領人工智慧（AI）熱潮的輝達（Nvidia），股價漲勢銳不可當，如今不止是全美第三大公司，市值更超過全球多數國家的國內生產毛額（GDP）。路透

引領人工智慧（AI）熱潮的輝達（Nvidia），上季營收成長率成為「美股七雄」之首，帶動股價漲勢銳不可當，如今不僅已是全美第三市值第三高的上市公司，根據統計，其市值更超過全球多數經濟體的國內生產毛額（GDP），只低於11個經濟體。

輝達公布上季財報與亮麗財測後，股價在兩天內飆升17%，上周五（23日）收在788.17美元，市值攀抵1.97兆美元。根據巴隆金融周刊（Barron's）統計，在「美股七雄」最後公布財報的輝達，上季營收年比成長265%，遠高於蘋果、Meta等其他美股七雄成員的2%~25%。

MarketWatch報導，富比世（Forbes）彙整國際貨幣基金組織（IMF）數據後發現，目前輝達市值已高過全球多數經濟的GDP，例如俄羅斯、南韓、澳洲等，僅低於美國、中國大陸、日本等11個經濟體。

但報導也說，以單一公司的市值比較各國GDP，並非最佳做法，因為GDP衡量一國產出，市值則評估上市公司所有股票的總價值。

輝達股價過去12個月來大漲238%，也吸引大批投資人追捧。芝加哥選擇權交易所全球市場（Cboe Global Markets），輝達是選擇權市場的最熱門交易之一。交易者過去一周對輝達相關的股票選擇權，重押逾200億美元，總值高過他們對特斯拉、微軟、蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、Google母公司字母（Alphabet）的押注總和。

輝達股價噴高，帶動許多相關選擇權的價值暴衝，讓進場者大賺一筆。高額獲利誘使更多人趁著漲勢持續之際，加入交易行列。買權（Call）給予買家以特定價格敲進個股的權利，尤其受到歡迎。許多交易似乎顯示，投資人害怕錯過未來的更大漲勢。23日最活躍的交易之一，是賭輝達股價跳升至800或850美元的買權。

投資人也湧進能擴大對輝達股票曝險的指數型基金（ETF）。GraniteShares每日2倍做多輝達ETF（GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF），2022年底上市以來，淨吸金接近5億美元。這檔ETF今年股價翻倍，問世以來飆漲近650%。

投資人迄今幾乎沒有獲利了結的跡象。投資人過去一個月對這檔ETF淨加碼2.63億美元。至於兩倍做空輝達的ETF，人氣則遠遠落後。

ETF 投資人

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