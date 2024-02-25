汽車業未來別再盯著特斯拉 你該關注「福特大車隊」

摘要 1.福特敦促華爾街，忘記特斯拉是汽車行業的未來，投資者應該關注自家旗下的Pro商用車部門。 2.Pro部門擁有50萬訂戶，毛利率更高達50%，預計在今年超車燃油車部門，成為福特獲利貢獻最大的業務。

電動車、自駕車會是汽車產業的未來嗎？福特（Ford）CEO吉姆法利（Jim Farley）說：不！

2月15日，法利在沃爾夫研究（Wolfe Research）全球汽車和汽車技術會議上，敦促華爾街菁英，忘記特斯拉——福特「Ford Pro」，才是汽車產業的未來。

福特Pro有多賺錢？

2月初，這間剛過完120歲生日的老公司，宣布了雄心勃勃的2024年財測，以及強勁的2023年營運。去年最後一個季度，它的總營收為460億美元，其中432億美元來自汽車銷售，這比預期高出約30億美元。

雖然，全年仍因電動車業務巨額虧損，而沒有實現獲利。但「Ford Pro」已開始嶄露鋒芒，繳出72億美元的稅前淨利，還擁有最高的單一部門淨利率12.4%。

「如果你正在尋找汽車行業的未來，別再盯著自駕車和特斯拉了。看看福特Pro，它擁有50萬訂戶，毛利率是50%」法利在該會議上說道。

福特Pro是什麼？

到底Ford Pro的主要業務任務是什麼？簡單講，它是要協助所謂的「商業客戶」，創造更高的價值。

這群客人，有可能是一個城市內的水電工、大型企業，甚至是物流公司，或外送食物與出行服務商，共同點是，這群人賴以為生的工作或服務，都脫離不了車。

5大營運內容

Ford Pro目前有5大關鍵營運支柱，包含車輛、軟體、充電解決方案、服務和融資。

你可以想像一下，有一位旗下擁有100位司機的卡車公司，希望能夠更好管理自己的車隊與最適合自己的車子，他就可以找上Ford Pro。

Ford Pro的專員會仔細聆聽客戶的需求、使用場景，告訴你該如何客製化車輛，例如你適合的車型、內裝是什麼，然後在福特商用車的基礎架構下，提供改裝服務，重要的地方就加強，不需要的地方就省下來。

通過軟體，可以把車輛產生的即時數據，變成可監控可管理的系統，協助你做派工與做更有效率的資源分配。

充電團隊則可以在計費方式、報銷費用、基礎建設佈建等方面提供協助。

資金不足想創業也沒問題，該部門還提供靈活的信貸，讓租賃或購買車輛門檻降低。

福特Pro的未來計畫是？

2022年中，福特開始執行「Ford+」的品牌轉型計劃，將集團業務重新拆分成三大部門，分別是Model E純電動車部門、Blue燃油部門與Pro商用車部門，各自有其營運目標。

福特2024最大金礦

根據福特最新一次的法說會，Ford Pro將在2024年變成公司最大的「金礦」，估計稅前淨利將達80億至90億美元之間；相比之下，該公司燃油車業務，此數字只會有70億至75億美元，而Model E電動車部門則預計虧損50億至55億美元。

法利認為，Pro部門的潛力被忽視，強調它在未來將起到關鍵作用。

摩根士丹利分析師亞當・喬納斯（Adam Jonas）評論道， Pro會是福特的「法拉利」，因為高級品牌車法拉利，在2016年從飛雅特克萊斯勒集團切割出來前，價值也被嚴重低估。

數位資訊服務變汽車業聖杯

福特預計，未來幾年，遠端資訊處理和非傳統訂閱服務的收入將達到每輛車每年2,000美元，或每月約167美元。

數位轉型顧問Publicis Sapient的高級董事總經理麥克弗森（Sabrina McPherson）就曾在汽車產業的專業雜誌《Automotive World》上表示，自駕車、電動車等專注在移動載具的討論，讓人們很容易錯過汽車產業更大、更重要的轉型，就是與客戶互動的方式和由此而生的新收入來源。

「賣車已不足以推動長期獲利增長。」麥克弗森說道，傳統車廠必須加速打造數位化的客戶體驗，建構賣車之外的價值鏈，要向科技公司一樣有能力開發數位服務和產品的企業，是未來的關鍵。

Ford Pro能不能在福特集團裡承擔起這個重任，還是未知數，但它已經有了一個漂亮的開始。

資料來源：CNBC、CBT NEWS、SMMT、PARKERS

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