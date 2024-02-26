法國農民抗議者沖擊巴黎國際農業展

（德國之聲中文網）周六（2月24日），數十名法國農民強行闖入巴黎國際農業展大門，抗議歐盟的環保政策和其他措施，稱這些政策和措施觸及到農民利益的底線。

抗議者與試圖制止他們的防暴警察發生了沖突。

他們中的許多人高喊口號並發出噓聲，要求法國總統埃馬克龍辭職。

路透社報道說，至少有一人在農業展上被捕。該展覽會為期九天，接待訪客大約60萬人。

馬克龍原定在周五出席該展覽會舉辦的國際農業沙龍，與農民、食品加工商和零售商舉行一場辯論。但在農民工會表示拒絕參加之後，該活動被取消了。

抗議者：環保政策阻礙了糧食生產

幾周來，歐洲各地的農民舉行了憤怒的抗議活動，認為應對氣候變化的程序繁復的新政策以及來自烏克蘭的不公平競爭使他們利益受損。

示威活動已經迫使一些歐洲國家和歐盟撤回了若干改革計劃。

在法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）承諾采取價值4億歐元的新措施後，法國農民已經縮減了抗議活動，包括封鎖高速公路和在公共建築前傾倒糞便。

但在本周國際農業展開幕之前，抗議活動再次爆發。抗議者的目的是向政府施壓，要求兌現承諾並提供更多幫助。

周五，法國農民在農業展前舉行示威活動，一些人在那裡扎營過夜。

另外一些抗議者則參加了在巴黎市中心長達數小時的拖拉機游行。

一些政治分析人士認為，示威活動可能會影響6月歐洲議會選舉。

波蘭官員拒絕與烏克蘭會談

在東歐，波蘭周五拒絕和烏克蘭總理率領的代表團談判。該代表團尋求解決因波蘭農民在兩國邊境舉行長達數周的抗議活動而造成的緊張局勢。

波蘭政府表示，從未同意就示威活動舉行邊境會議。

波蘭農民封鎖了烏克蘭邊境的過境點，譴責所謂來自飽受戰爭蹂躪的這個鄰國的廉價農產品的不公平競爭。

基輔稱烏克蘭的經濟因封鎖遭受了損害，並稱封鎖阻礙了烏克蘭的出口和武器轉運。

波蘭農民誓言從周日起封鎖連接波蘭和德國的一條重要公路。

歐盟各國部長將於下周一在布魯塞爾舉行會議，討論旨在減少歐盟邊境農產品檢查次數的新提議。

（法新社、路透社）

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