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斯特蘭蒂斯CEO：願遵2035燃油車禁令 轉型須務實

中央社／ 柏林24日綜合外電報導

跨國車廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯在一篇媒體專訪中說，他希望恪守歐盟2035年起實質禁售汽柴油新車的目標，但希望政策能務實。

塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）在德國「世界報」（Welt）今天刊登的訪談中提出這項看法。當前政治人物和汽車業人士認為，歐洲議會（EuropeanParliament）今年6月改選後可能右傾，進而調整或撤回這項禁令。

塔瓦瑞斯說：「我絕不反對歐盟從2035年起禁售燃油車，我支持這項要求。但你必須推動務實的轉型，否則僵化終將不敵現實，使轉型將讓納稅人付出非常高昂的代價，對地球也未必有效益。」

路透社指出，歐盟決策官員2023年2月批准這項具里程碑意義的禁令，即要求汽車製造商2035年底前做到市售新車須落實百分之百減排二氧化碳，這將使燃油車款的新車無法在歐盟27國銷售。

塔瓦瑞斯也說，提供補貼仍是成功達標的必要之舉，因為目前減排技術的成本仍太高。

德國 歐盟

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