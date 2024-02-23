德國與荷蘭央行去年大虧 苦日子還在後頭

繼歐洲央行（ECB）之後，德國與荷蘭央行23日公布，2023年兩國央行分別發生數百億與數十億歐元的虧損，且預測央行更痛苦的日子還在後頭，未來數年都不大可能有盈餘上繳國庫。

ECB與歐元區主要國家央行都發生嚴重虧損，之前提撥的準備金消耗一空，且侵蝕股本（業主權益），主因利率大幅升高，尤其是存款利率從負0.5%升到4%，迫使各央行必須支付龐大的利息給商業銀行。

德國聯邦銀行（央行）公布，去年虧損216億歐元，幾乎勾銷掉所有的提撥額；荷蘭央行虧損35億歐元，兩大央行的虧損額都大致符合預期。

德國央行總裁納吉爾表示，「財務負擔可能要持續數年。我們預料今年的虧損額仍將非常龐大」。德銀表示，2023年的虧損已經消耗掉所有的提撥額，另外24億歐元則由準備金彌補。

德銀預料，2024年的虧損額仍將比剩餘的7億歐元準備金更多，因此央行必須將虧損額轉到未來幾年，用將來的盈餘彌補。納吉爾表示，「因此我們並不預期在較長期間內能夠分配任何的利潤」。

荷蘭央行表示，該行的緩衝資金應該夠多，足以彌補未來的虧損，目前不考慮由政府增資。央行強調，「一旦我們的保留盈餘能使緩衝資金充分恢復，將重新開始分配紅利給政府」。

歐洲央行（ECB）22日宣布，去年虧損近13億歐元，是近20年來首見年度損失，並說激烈升息導致利息開支大增，未來幾年可能會繼續虧損。

而ECB之所以發生嚴重虧損，是因為ECB之前為刺激經濟成長，大印鈔票買進各會員國公債；新增的3.5兆歐元的超額流動性之中，大部分仍留在金融體系；之後為抑制通膨，ECB又將商業銀行存放在ECB的準備金存款利率大幅提高到4%，使ECB的利息支出激增，而ECB購買的公債殖利率太低，因而造成嚴重虧損。

各央行雖然虧損嚴重，但不會影響央行對商業銀行的功能，因為央行不必擔心淨值淪為負數。但虧損卻限制央行挹注政府預算的能力，並使央行遭到各界的嚴厲批評。

摩根士丹利估計，整個ECB與歐元區各國央行，今年的虧損額將進一步增加，要到2025年才會減少。大摩指出，「我們估計歐元體系各央行去年共虧損566億歐元，2024年將虧損622億歐元，2025年將減少到123億歐元」。