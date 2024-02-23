輝達股價漲勢會多瘋狂？ 分析師看好衝上1,000美元

輝達（Nvidia）的亮眼財測帶動股價22日狂漲逾16%，市值單日飆增約2,770億美元，締造美股個股單日市值增加金額紀錄，目前已有分析師上調輝達股價的目標價至1,000美元。

輝達股價22日收盤大漲16%至再創新高的735.38美元，為去年5月23日以來最大單日漲幅，市值單日增加約2,770億美元至1.963兆美元，創美股歷史上最大單日市值增加紀錄。

接下來輝達股價只要漲到800美元，市值便能衝破2兆美元。由於輝達盤後股價再漲1.73%至798.95美元，距離這個里程碑似乎也不遠了。

在輝達公布財測前，華爾街還擔心輝達的AI繪圖處理器（GPU）需求是否已攀峰，但輝達主管群消弭這些憂慮，表示預估今年全年產品都將供不應求，特別是今年稍後將出貨的下一代B100晶片，讓投資人吃下定心丸，放心押注AI成長動能。

史福伯登（Sanford C. Berstein）分析師雷斯根表示，長期而言，輝達不只認為加速運算將持續蠶食目前的1兆美元資料中心安裝基數，還預期未來五年將再倍增至2兆美元，輝達的股價題材「感覺仍有支撐」，資料中心事業仍有龐大的成長潛力。他也調高輝達股價的目標價，從700美元一口氣調高到1,000美元。

Main Street研究公司投資長戴摩特也指出，雖然輝達股價已從2021年高點又往上漲一倍，但世界已大不同，還有龐大上攻空間，「我們預期輝達股價將在未來12個月觸及1,000美元」。

TD Cowen分析師蘭姆塞表示，現在科技業還在轉型到加速運算與生成式人工智慧（AI）的早期階段，而輝達將穩穩為業界領袖，看好輝達資料中心營收有望衝上800億美元，他也上調輝達目標價，從700美元調高到900美元。

Cantor Fitzgerald分析師穆斯說，輝達預期今年產品都將供不應求，暗示這段期間的營收仍可望季比成長，而且GH200、Spectrum-X及B100等產品推出時預料也將需求超越供給，暗示輝達有新成長將一直延續到2025年。他把輝達目標價從775美元上調到900美元，且可能「還嫌保守」。