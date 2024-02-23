分析：碳價淪壁紙 不利促進氣候目標
分析圈警告，除非為自願性碳市場（VCM）建立更嚴格的品質標準，否則市場的碳抵換額度價格恐無法從目前的水準回升，將不利碳交易作為達成氣候目標的輔具。
彭博新能源財經（BNEF）在本週發布的2024年全球碳市場展望（Global Carbon Market Outlook 2024）報告中警示，如果自願性碳市場業內沒有更好的規則和標準，碳抵換額度價格到2030年底可能會落到每噸僅13美元。
在這種情況下，碳抵換額度預計將供過於求，由此產生的落差會導致2030年之前的碳抵換額度價格「不會比目前價格高多少」。
分析師表示，然而如能為「高品質（碳抵換額度）確立可靠、通用的定義」，額度價格在2030年底前可能拉高到每噸20美元。
與此同時，如果自願性碳市場將交易縮小到僅限碳移除，例如更新造林、再生農業、直接空氣捕捉、生物能源和碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage,CCS）等計畫，到2030年信用額度可能會飆升至每噸146美元。
隨著一系列醜聞浮出水面，包括一些根本作不到規劃承諾的減排計畫也能在市場裡賣碳權，以及各國間關於國際碳交易規則的爭執，讓自願性碳市場信譽蒙塵，也讓人們擔心碳市場無法實現成為氣候融資來源此一目標。
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