油價因中東緊張持續與供應趨緊上漲 金價小幅回落

國際油價周四收高。紅海地區的敵對局面持續，與伊朗結盟的「青年運動」（Houthi或譯胡塞）武裝組織加強了對葉門附近的襲擊。同時，美國原油庫存增幅低於預期，強化了供應趨緊跡象。金價則是隨著投資人繼續權衡美國聯準會利率路徑，小幅走低。

周四布蘭特原油期貨上漲0.64美元，漲幅0.77%，結算價報每桶83.67美元。美國西德州原油期貨上漲0.70美元，漲幅0.90%，結算價報每桶78.61美元。

西德州原油價格周四升至近期交易區間的高點附近。美國能源資訊署（EIA）報告顯示，上周原油庫存增加351萬桶，低於許多市場觀察人士的預期。另外，美國煉油廠開工率終於結束了今年以來的連續下降，未來幾周有望上升。

西德州原油跨期價差則顯示，市場將更加強勁；期貨交割點奧克拉荷馬州庫欣的原油供應餘額指標也飆升。這兩項指標都處於看漲模式，顯示油市近期供應緊縮。

CIBC Private Wealth資深能源交易員Rebecca Babin說：「從更廣泛的角度來看這些數字，並不會改變遊戲規則，但確實顯示出復甦的跡象，這可能能夠平息一些對需求崩潰的擔憂。」

Again Capital合夥人John Kilduff表示，「紅海局勢繼續發酵，市場開始更加意識到這是一個不會很快消失的問題」。

國際金價方面，周四金價自近兩周高點回落。美國最新的初領失業金人數意外下降，顯示美國經濟仍然強勁，投資人等待更多經濟數據公布，以便為美國聯準會（Fed）的利率政策走向提供指引。截至美東時間下午4:29，黃金現貨下跌0.1%，報每英兩2024.85美元。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney說：「我們認為黃金將維持在目前的水平，如果美國公布更多樂觀的經濟數據，通膨不繼續回落的話，黃金短期內的下行風險大於上行風險。」他也提到，地緣政治風險似乎支持著黃金的避險屬性，由技術圖表看到，黃金在2,000美元左右的水準已經確立「相當堅固的底部支撐」。