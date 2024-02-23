快訊

00878創歷史新高配息0.4元！ 專家整理「三大重點」：想撿便宜27日再買進

以為兒子遭霸凌！台中一家長帶武士刀等入校 被告恐嚇送辦

冷空氣接力報到！台北今晨一度冷氣團達標 下周五恐大幅降溫

台積電ADR漲2.98% 較台北交易溢價17.55%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四上漲2.98%，收在129.07美元，較台北交易溢價17.55%。費城半導體指數同日大漲4.97%。

美國股市三大指數被輝達（Nvidia）強勁財報帶動，周四全面走高。道瓊工業指數上漲456.87點或1.18%，收在39,069.11點；標普500指數上漲105.23點或2.11%，收在5,087.03點；那斯達克指數上漲460.75點或2.96%，收在16,041.62點。

台灣加權股價指數周四上漲176.47點，收在18,852.78點，台積電上漲，收在692.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.62 +3.97 138.50 +13.08

中華電 CHT 121.80 -0.64 122.00 -0.17

台積電 TSM 813.48 +2.98 692.00 +17.55

聯電 UMC 48.91 +0.52 48.60 +0.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

看準百年一遇大商機 開發商買地要蓋「台積村」

台灣半導體供應商大聯盟 加碼投資日本

台積電熊本廠即將啟用 華航、長榮航增班北九州

輝達接單強強滾 台積大贏家

相關新聞

Nvidia震撼振奮多頭！分析師：FOMO推升美股勢不可擋

人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）財報再度大放異彩，股市多頭立刻生龍活虎起來，在輝達22日盤初飆漲12%領軍下，...

日經收盤改寫泡沫經濟紀錄！證券公司歡聲雷動 交易員起身鼓掌

日本股市日經指數22日創下收盤新高，刷新1989年日本泡沫經濟全盛時締造的歷史紀錄。突破紀錄那一刻，各大證券公司內歡聲雷...

阻陸突圍 美斷中芯供應鏈

路透廿一日報導，拜登政府正加大對中國大陸中芯國際的制裁力道，切斷中芯從美國取得先進產品的機會，商務部發函阻止美商英特格（...

輝達財報引爆科技股 史指創新高 那指飆近3%

在晶片巨頭輝達公布遠強於預期的上季業績後，提振了大盤指數和科技類股，史坦普500指數飆升至新高。

Fed有疑慮 擔憂太早降息

聯準會（Fed）21日公布的會議紀錄顯示，大多數官員在1月政策會議上表達對過早降息的疑慮，認為其風險會大於利率長時間處於...

歐元區景氣 看見復甦跡象

新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區2月景氣下滑減緩，顯露復甦跡象，服務業指數中斷連六個月萎縮的頹勢，抵銷了製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。