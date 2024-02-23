台積電ADR漲2.98% 較台北交易溢價17.55%

台積電ADR周四上漲2.98%，收在129.07美元，較台北交易溢價17.55%。費城半導體指數同日大漲4.97%。

美國股市三大指數被輝達（Nvidia）強勁財報帶動，周四全面走高。道瓊工業指數上漲456.87點或1.18%，收在39,069.11點；標普500指數上漲105.23點或2.11%，收在5,087.03點；那斯達克指數上漲460.75點或2.96%，收在16,041.62點。

台灣加權股價指數周四上漲176.47點，收在18,852.78點，台積電上漲，收在692.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.62 +3.97 138.50 +13.08

中華電 CHT 121.80 -0.64 122.00 -0.17

台積電 TSM 813.48 +2.98 692.00 +17.55

聯電 UMC 48.91 +0.52 48.60 +0.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據