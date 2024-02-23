Nvidia財報掀AI狂潮 道瓊和標普500指數均創新高

道瓊工業指數和標普500指數周四雙雙飆至創紀錄高點，因為在人工智慧「領頭羊」輝達（Nvidia）發布強勁財報和財測後，投資人紛紛湧入成長股和科技股。

道瓊工業平均指數上漲456.87點或1.18%，收39,069.11點，這是該指數首次站上39,000點；標普500指數上漲105.23點或2.11%，到5,087.03點，年內第12次創下歷史新高；那斯達克指數飆升460.75點，漲幅2.96%，報16,041.62點，為一年來最佳單日表現,，收盤價略低於紀錄水準。

輝達股價狂漲16%，創5月以來最大漲幅。作為美國市值第三大股票，輝達周四市值膨脹2,770億美元，超越Meta Platform本月稍早飆升1,960億美元，成為華爾街史上單日增值最大的股票。

Natixis Investment Managers Solutions首席投資組合策略師Jack Janasiewicz指出，Nvidia財報超出市場較高預期，這向質疑者表明，在近期反彈之後，人工智慧題材還有很大空間。他補充說：「也許還有空間，我很樂意坐下來等。」

根據S3 Partners預測分析部門主管Ihor Dusaniwsky的數據，Nvidia空頭的帳面虧損超過29億美元。

另外兩家料將受益於人工智慧成長的晶片製造商超微（AMD）和博通（Broadcom）也創歷史新高；服務器零部件供應商、投資者眼中的寵兒美超微（Super Micro Computer）股價飆升33%；安謀（ARM）上漲4.2%。

路透調查顯示，策略師預測那指今年底將收在5,000點之上。

標普500指數的11大類股中，除一個之外全數上漲，其中科技股以4.4%的幅度領漲。只有公用事業股跌0.8%。

費半指數創收盤紀錄，5%的漲幅為10月以來單日最大。