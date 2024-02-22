Nvidia震撼振奮多頭！分析師：FOMO推升美股勢不可擋

人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）財報再度大放異彩，股市多頭立刻生龍活虎起來，在輝達22日盤初飆漲12%領軍下，美股三大指數22日早盤全面上漲，道瓊工業指數和標普500指數眼看可望再創新高，繼東京、巴黎股市之後接棒再攀巔峰。

MarketWatch報導，華爾街分析師紛紛在社群平台X（昔稱推特）發文，談論他們感受到的「輝達震撼」。

Fongern Global Forexn外匯研究主管Marc-Andre Fongern說：「輝達股價不論是漲是跌，現在有如股市的心跳；單單一支股票，影響力卻令人驚心動魄。」

NorthmanTrader創辦人兼首席市場策略師Sven Henrich寫道：「我們現在已走到市場廣度周期的這一步，也就是整個股市都仰賴這一檔股票。」

問題是，樂極會不會生悲？2月22日會不會標誌著美股的頭部？這是縈繞許多投資人心頭的疑慮。

不過，Evercore ISI策略師Julian Emanuel則建議投資人，現在還不宜跟瀰漫全市場的「害怕錯過」（FOMO）心態對抗。

他在致客戶報告中寫道：「面對通膨轉強的數據，以及周三Fed會議紀錄警告太快降息的風險，輝達和大盤依然韌性十足，實在了不起。這證明，儘管標普500落後本益比升到22倍，而升上這價位一年後的報酬率平均是0%，FOMO仍依然照自己的時程運行，股價依然能漲得更高昂。上漲動能在終止時終止，通常毫無預警。就目前而論，FOMO仍占上風。」

話雖如此，Evercore偏好防禦型股票，例如通訊服務、必需消費品和醫療保健類股，理由是這類股在Fed最末次升息到啟動降息之間的表現通常比較突出。Evercore建議避開經濟敏感型類股，像是非必需性消費、工業和原物料，這些類股今年來的表現確實也比大盤遜色。