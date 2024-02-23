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聯準會紀錄 官員憂太早降息風險大

聯合報／ 編譯劉忠勇任中原／綜合報導

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天公布最新會議紀錄顯示，多數決策官員在一月政策會議表達對於過早降息的疑慮，認為風險大於利率長時間處於高位的風險；會議紀錄也顯示，有些官員認為可能已經到了開始放慢縮表速度的適宜時機。

聯準會官員一致認為利率可能已見頂，但還不能確定何時啟動降息。由於會議紀錄符合市場預期，美元指數（ＤＸＹ）昨天下跌，盤中跌破一○四關卡。

然而，部分經濟學者指出，如果聯準會太晚降息，未必就無須付出任何代價。如要等到勞動市場或整體經濟出現明顯的惡化信號才開始降息，貨幣政策將落後於大勢，可能使「軟著陸」之路遭遇激烈的顛簸。

就期貨市場來看，三月首次降息幾乎完全被排除，五月首次降息的機率只有百分之卅。

聯準會 風險

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