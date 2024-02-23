利率連九次不動 韓上半年降息機會很小

南韓央行（BOK）22日連續第九次按兵不動，總裁並表示上半年降息機會很小。BOK示警，在出口刺激經濟、且能源價格因地緣政治風險而攀升之際，勿對通膨會穩定靠攏目標過度自信，與美國聯準會與澳洲央行立場接近。

BOK將7天期附買回利率維持在3.5%的15年高點，符合彭博調查後的預期。該央行上一次升息是在去年元月，自此之後一直將利率維持在目前具限制性的水準。

BOK聲明說：「雖然按預測國內經濟成長將繼續好轉，通膨保持緩解趨勢，但若說有信心通膨會趨於目標水準仍言之過早。」總裁李昌鏞表示，他認為今年上半年降息的可能性很小。

官員也維持整體預測不變，今年通膨平均為2.6%，略高於經濟學家預期；而經濟成長率為2.1%。不過，BOK將核心通膨率預期略為下修至2.2%，表明實質物價趨勢持續緩和。

土耳其央行同日也按兵不動，把利率維持在45%，符合預期，為去年5月來首度未調整政策，寄望通膨下降的動能得以發酵。

貨幣政策委員會說，若通膨前景惡化，仍可能緊縮貨幣政策，「委員會將保持現行的政策水準，直到每月的通膨率持續大幅下降，以及通膨預期回到目標區間」。