賓士示警 今年獲利不妙

德國豪華車廠賓士汽車（Mercedes-Benz）22日預測，由於中東和俄羅斯地區衝突所帶來的「極高」不確定性，以及美中關係緊張，2024年汽車和廂型車的銷售報酬率將降低。不過因前一天宣布加碼回饋股東，股價應聲大漲。

賓士表示，關鍵零件的供應鏈瓶頸持續構成「顯著的風險因子」，而「經濟成長放緩加劇」的可能性，也將可能衝擊汽車市場。

賓士公布，因通貨膨脹、供應鏈相關成本和零件短缺使獲利減損，2023年汽車部門經調整後的銷售報酬率為12.6%，與預測相符。去年營收雖有2%增幅，但稅前息前獲利卻由205億歐元跌至197億歐元。

展望2024年，賓士預估稅前息前獲利將略遜於去年，經調整後的銷售報酬率將降至10%~12%，廂型車獲利將由去年的15.1%降至12%~14%。

賓士在2023年曾數度警告，供應受阻和通膨情形將使銷售承壓，而價格競爭也將使利潤受壓，特別是電動車市場的競價情形。

賓士已將產品平均售價提高2%至74,200歐元（80,395美元），並在研發未來技術方面增加支出，例如其MB.OS平台。

儘管2024年獲利展望趨於保守，賓士在財報公布前一天稍晚仍宣布提高股利，從2022年的每股5.2歐元增加到5.3歐元，並擴大其股票回購計畫，繼去年推出規模40億歐元的庫藏股計畫後，如今再承諾回購上看30億歐元（32.5億美元）自家股票，股價22日在倫敦股市一度上漲逾6%。

賓士跟其他車廠一樣，對電動車的銷售展望已不是那麼樂觀。執行長康松林接受彭博電視訪問時說，電動車和傳統汽車的變動成本要達到一致，還要許多年。今年純電車和油電混合車對整體銷售的貢獻，將依然大致介於19%~21%。賓士也下修電動車的中期展望，如今預估電動車的銷售占比要到2025年以後才會達到一半。