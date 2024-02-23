印度製Google手機 下季亮相

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日經亞洲報導，Google已通知供應商，最快下一季開始在印度生產Pixel智慧手機。圖為Google Pixel 8 Pro。( 路透)
日經亞洲報導，Google已通知供應商，最快下一季開始在印度生產Pixel智慧手機。圖為Google Pixel 8 Pro。( 路透)

日經亞洲報導，Google已通知供應商，最快下一季開始在印度生產Pixel智慧手機，凸顯出這家美國搜尋巨擘決心要讓供應鏈從中國大陸分散出去，並且抓住印度智慧手機市場蓬勃成長的商機。

知情人士透露，如此策略是Google要讓Pixel手機出貨量今年超過1,000萬支的宏大目標一環，這款手機在2023年出貨量首度達到約1,000萬支的里程碑。

根據多位知情人士說法，Goolge未來幾周將在印度南方為高階的Pixel 8 Pro機款產線做準備，接著在4至6月的一季開始生產手機。接下來，大約年中左右，Google就會在印度北部生產Pixel 8。

印度的南部和北部正逐漸形成智慧手機製造重鎮，主要因蘋果、三星、Oppo和小米等近幾年來把多家組裝和零件供應業者引進印度。雖然Google將從少量開始在印度生產Pixel，但此舉代表該公司供應鏈策略出現重大轉變。隨著美中貿易戰升級，Googe這幾年來已讓手機供應商轉戰越南生產。此前Pixel手機多數都是在中國大陸生產。

一名知情人士說：「Google並不是唯一尋求『中國+2』策略的科技公司。從中國分散到另一處並不夠，必須有多個非中國的選項，以便有更好的供應鏈韌性。」

Google去年即已預告，首支在印度生產的Pixel將在今年問世，在整體智慧手機產業景氣減緩之際，加入蘋果、三星的行列，要抓牢印度這塊龐大且不斷成長的市場。根據IDC的數據，印度智慧手機市場在2023年成長1%，達1.46億支，下半年成長速度較一年前同期成長11%。

印度 美國

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