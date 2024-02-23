美電動車新創業績慘澹

美國電動車新創Rivian與Lucid同日交出同樣慘澹的業績，今年產量預測也都遠低於分析師預期，Rivian更將裁減10%的支薪人力，凸顯電動車市場趨緩對這兩家新創業者構成艱鉅挑戰。

Rivian在美股21日盤後公布，上季營收年增96%至13.2億美元，僅略優於市場預期，虧損年減11.6%至15.2億美元，經調整後每股虧損1.36美元，不如分析師預期的每股虧損1.33美元。Rivian股價22日早盤應聲重挫24%。Rivian預期，今年將生產5.7萬輛汽車，和去年差不多，卻遠不如分析師平均預估的逾8萬輛。Rivian主管在致股東信表示：「經濟和地緣政治不確定性與壓力，特別是處於歷史高點的利率，都形塑我們對2024年的預期。」Rivian計劃再裁減10%的支薪人員，作為大力削減成本的一環。CFRA分析師尼爾森說：「很不幸的是，缺乏較強的市場需求，Rivian沒什麼辦法能改善近期的財務表現。」

同樣是電動車新創的Lucid同日公布一樣慘澹的業績，上季營收年減39%至1.572億美元，虧損擴大38%至6.54億美元，且預估今年將約生產9,000輛汽車，也遠少於分析華爾街預測。