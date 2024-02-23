美電動車新創業績慘澹

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國電動車新創Rivian與Lucid同日交出同樣慘澹的業績，今年產量預測也都遠低於分析師預期，Rivian更將裁減10%的支薪人力，凸顯電動車市場趨緩對這兩家新創業者構成艱鉅挑戰。

Rivian在美股21日盤後公布，上季營收年增96%至13.2億美元，僅略優於市場預期，虧損年減11.6%至15.2億美元，經調整後每股虧損1.36美元，不如分析師預期的每股虧損1.33美元。Rivian股價22日早盤應聲重挫24%。Rivian預期，今年將生產5.7萬輛汽車，和去年差不多，卻遠不如分析師平均預估的逾8萬輛。Rivian主管在致股東信表示：「經濟和地緣政治不確定性與壓力，特別是處於歷史高點的利率，都形塑我們對2024年的預期。」Rivian計劃再裁減10%的支薪人員，作為大力削減成本的一環。CFRA分析師尼爾森說：「很不幸的是，缺乏較強的市場需求，Rivian沒什麼辦法能改善近期的財務表現。」

同樣是電動車新創的Lucid同日公布一樣慘澹的業績，上季營收年減39%至1.572億美元，虧損擴大38%至6.54億美元，且預估今年將約生產9,000輛汽車，也遠少於分析華爾街預測。

業績 美國 財務

延伸閱讀

搶攻健康商機 聯華食、黑松朝機能型產品發展

油車別再占用電動車格！北市3月起開罰最高1200元

都在喊「電比油低」! 中國出現PHEV比純燃油車便宜現象

台日合作電動車製造公司Lean Mobility！城市小型電動車Lean3（EV）進入量產最終階段

相關新聞

阻陸突圍 美斷中芯供應鏈

路透廿一日報導，拜登政府正加大對中國大陸中芯國際的制裁力道，切斷中芯從美國取得先進產品的機會，商務部發函阻止美商英特格（...

Fed有疑慮 擔憂太早降息

聯準會（Fed）21日公布的會議紀錄顯示，大多數官員在1月政策會議上表達對過早降息的疑慮，認為其風險會大於利率長時間處於...

歐元區景氣 看見復甦跡象

新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區2月景氣下滑減緩，顯露復甦跡象，服務業指數中斷連六個月萎縮的頹勢，抵銷了製造...

賓士示警 今年獲利不妙

德國豪華車廠賓士汽車（Mercedes-Benz）22日預測，由於中東和俄羅斯地區衝突所帶來的「極高」不確定性，以及美中...

印度製Google手機 下季亮相

日經亞洲報導，Google已通知供應商，最快下一季開始在印度生產Pixel智慧手機，凸顯出這家美國搜尋巨擘決心要讓供應鏈...

美電動車新創業績慘澹

美國電動車新創Rivian與Lucid同日交出同樣慘澹的業績，今年產量預測也都遠低於分析師預期，Rivian更將裁減10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。