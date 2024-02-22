AI飆股Nvidia狂漲如達康泡沫？過程和結局可比淘金熱

人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）上季財報和本季財測再次強得令人目瞪口呆。這麼狂的表現，可有前例可比擬？華爾街分析師正急著查歷史，找出昔日可相提並論的榮景。

與AI驅動的股市榮景最相似的前例，是1990年代的網路股狂飆嗎？那似乎是科技股讓投資人如此亢奮的前一例。也有人把當前的投資盛況比喻為「咆哮20年代」（Roaring 20s），拿2020年代跟1920年代的榮景比較。由科技股點火引爆的這股漲勢，大有擴及各類股的架式--在輝達財報公布前，標普500指數11大類股中，有10類股21日上漲。

巴隆周刊（Barron's）指出，或許最貼切的歷史類比，是19世紀美國加州湧現的淘金熱（gold rush）。現在大家都明白了，賺最多的不是淘金客，而是賣鏟子的人。

那正是輝達現在做的事。如果說AI是金礦，很難預料哪一家公司最後能挖到最多的黃金、靠AI賺進最大的財富。可確定的是，這些AI淘金客都需要輝達供應的高效能晶片，才能開始參與AI軍備競賽。

這正是為什麼，押寶輝達這檔股票，似乎是穩操勝券。目前看來，輝達業績成長面臨的唯一潛在路障，是能否供應足夠的半導體以滿足飛快成長的需求。久而久之，隨著競爭對手急起直追，輝達當然也會面臨競爭加劇，但那是以後的事了。

既然拿過往歷史與當前的AI狂熱相比，也不妨比較這些榮景是怎麼結束的。

達康榮景最後結局慘烈，網路股泡沫爆裂的慘況令股民至今餘悸猶存。

「咆哮20年代」下場更糟，導致經濟「大蕭條」（Great Depression）。

那麼，加州淘金熱呢？結局比較沒那麼戲劇化。淘金熱進入尾聲時，適逢鄰近的內華達州發現銀礦，於是淘金客轉移陣地，試圖轉向另一處挖寶了。