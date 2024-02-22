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AI飆股Nvidia有多厲害？一手把全球股市推上歷史新高峰

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
繪圖處理器大廠輝達21日盤後上季公布財報，再一次令人驚艷，帶動全球科技股大漲，把日股和歐股全都推上空前新高價位，可見其獨立撐起全球股市的威力。路透
繪圖處理器大廠輝達21日盤後上季公布財報，再一次令人驚艷，帶動全球科技股大漲，把日股和歐股全都推上空前新高價位，可見其獨立撐起全球股市的威力。路透

果如高盛分析師所言，輝達（Nvidia）真是「地表上最重要的個股」！從這家繪圖處理器大廠21日盤後公布財報再一次令人驚艷，就帶動全球科技股大漲，把日股和歐股全都推上空前新高價位，即可見其獨立撐起全球股市的威力。

輝達公布上季營收激增265%、本季營收展望甚至更強的驚人利多，輕易超越分析師已經很高的期待，激勵該股在22日紐約盤前飆漲14%。追蹤美股標普500指數的期貨合約大漲1.1%，那斯達克100期指更躍升1.9%。按這氣勢看來，美股22日也有望再刷新高。

歐股Stoxx 600指數已升抵紀錄高點，22日中午盤挺升0.6%，攀越2022年1月締造的先前最高峰。稍早，日本日經225股價指數也登上空前新高，這個里程碑足足等了34年才達成。

輝達的財報和財測再一次帶給市場大驚喜，是激起全球股市漲聲四起的催化劑。輝達市值自年初以來已暴增大約6,000億美元，反映投資人對人工智慧（AI）的投資狂熱方興未艾。光是輝達這一檔股票的強勁漲勢，就大約撐起美股標普500指數今年來漲幅的四分之一。

野村證券多元資產主管Charlie McElligott說，輝達21日發布的財報對整個股市的走向至關重要。他形容，輝達是「AI和巨型科技股榮景的指標股」，輝達的「光環效應幾乎一手撐起」近幾個月來的美股漲勢，威力強到甚至使市場忽略顯示官員反對迅速降息的聯準會（Fed）會議紀錄。

法國興業銀行（Société Générale）首席美國策略師Manish Kabra說，投資人一直懷疑AI是不是一時的流行，還是真能加速生產力成長的技術，輝達財報給的答案似乎是後者。他認為，市場樂得飄飄然，但比較像是「理性的樂觀」而不是「非理性榮景」。

不過，美銀（BofA）分析師團隊警告，某些個股和股價指數已經接近「泡沫」領域，華爾街分析師近幾周來也紛紛拿當前科技股主導的漲勢，與1990年代末達康泡沫時期相提並論。

指數 科技股 美股

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