路透：Reddit與Google簽收費合約 供內容訓練AI
3名知情人士透露，社群媒體平台Reddit已與搜尋引擎巨擘Google（谷歌）達成協議，允許Google使用Reddit上的內容來訓練其人工智慧（AI）模型。
路透社報導，根據其中一名消息人士說法，Reddit與母公司為Alphabet的Google簽訂的合約，價值約為每年6000萬美元（約新台幣18億9000萬元）。
這筆交易凸顯出，在對手如短影音應用程式TikTok和社群媒體臉書（Facebook）爭奪廣告收入的激烈競爭下，正準備大張旗鼓上市的Reddit尋求拓展新的收入來源。
消息人士因未獲授權向媒體發言，而婉拒身分曝光。Reddit和Google則皆婉拒對消息置評。
彭博（Bloomberg News）先前報導過Reddit達成內容授權協議，但未指名買家。
Reddit去年曾表示，將向想利用其應用程式介面（API）的企業收費，也就是Reddit分發內容的工具。若與Google的協議屬實，便是Reddit與一家大型AI公司達成相關協議的首例。
總部位在美國舊金山的Reddit想讓股票上市已經3年多，如今正準備在本週提交首次公開募股（IPO）申請，意味必須向潛在投資人首次公開其財務細節。
其中2名消息人士表示，Reddit最快可能在今天提交IPO申請。
路透社先前曾報導，Reddit這次IPO尋求出售約10%股份。Reddit在2021年的一輪募資中估值約為100億美元（約新台幣3153億元）。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言