中國能耗超越經濟 恐難達成減碳目標

雖然中國積極發展再生能源，但仍難壓下碳排成長速度！外媒報導，中國去年能源消耗量比前年成長5.7%，且在近3年還以每年3.8%速度成長，若照此下去恐難達成2025年非化石燃料20%、減少碳密度18%的目標。但中國清潔能源的發電量也有以每年8.5%的速度成長，但仍難覆蓋碳排成長速度。

碳排居高不下

根據《衛報》報導，中國去年能源消耗量比前年增加5.7%，而中國去年經濟成長為5.2%，這是中國自2005年以來首次碳排增加幅度比經濟成長還大。雖然中國有大力推動電動車、再生能源，但佈建再生能源基礎建設也會產生碳排，且中國並未禁止新設燃煤電廠，讓碳排成長居高不下。

中國2021到2023年碳排年均成長3.8%，還有2016年到2020年的平均0.9%多，後疫情時代的經濟雖扮演主要原因，但中國近年來經濟成長也呈現減速趨勢。能源與清潔空氣研究中心（CREA）的報告指出，中國依照《巴黎氣候協定》制定的減碳目標是希望2025年非化石燃料的發電佔比達20%、消耗能源的碳密度減少18%，但以目前趨勢來看恐難達成。

需增加減碳幅度

該報告分析，中國2025年的碳排要比2024年減少4到6%，才有機會達成之前設定碳密度減少18%的目標；CREA的主任麥利維塔表示，中國去年有1%的碳成長是因為大量興建再生能源基礎建設，或是包括太陽能板、電動車與電池等發電載體或應用而導致。

麥利維塔指出，中國每年雖有8.5%的再生能源成長仍不足夠，需要有11%的成長率才有機會達成2025年的減碳目標。此外，中國國家主席習近平2021年雖宣示要嚴格控制國內燃煤發電廠的數量，但2020到2023年仍有一半的發電成長是因為燃煤，「中國需下更大決心減碳，」他說。

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