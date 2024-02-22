寶萊塢發威！ 印度成電影特效重鎮

印度將成為「電影特效」的世界工廠！印度龐大的人口，帶動印度電影產業「寶萊塢」發展，不僅每年生產超過1500部電影，2023年票房更高達13億美金，這也促成該國電影特效產業蓬勃發展，海外公司也開始將特效工作外包給印度，成為新興的產業商機。

視覺體驗要求高

《BBC》報導，隨著Netflix串流平台、電影製作商或遊戲產業發展，民眾對於視覺體驗的要求也愈來愈高，其中印度受益於國內「寶萊塢」的興盛，該國視覺特效產業也變得更加繁榮，更吸引到海外企業將特效工作外包給印度。

印度媒體巨頭「Prime Focus」的創始人梅爾霍特表示，「由於現在所有娛樂產業都需要視覺效果，所以特效產業開始蓬勃發展。」因為印度人力成本相對低廉，還有雲端技術的協助，印度工人能夠輕易執行海外企業的特效工作。

視覺特效工作室「Cosmos Maya」創辦人梅塔表示，印度已成為電影外包產業的重鎮，未來更能成為特效產業的「世界工廠」。但他也指出，印度融入全球影視市場也意味著更容易受到波動，如美國好萊塢罷工活動對印度造成不小的影響，許多印度影視業者被迫裁員或縮小規模。

盼爭取全球觀眾

根據數據指出，印度目前約25萬人在視覺特效或動畫產業工作，預估到2032年該產業人力需求將攀升至220萬。國際電影製作的講師夏爾瑪指出，為了培養充足的人力，政府需要投入資金，但視覺效果的軟硬體費用相當昂貴，所以大型媒體與科技公司需要提供教育機構更多資金。

《CNN》報導，墨爾本印度電影節總監蘭格表示，串流媒體已經改變觀影人的習慣，每個人都開始習慣閱讀字幕，觀賞國外的節目。印度也正爭取更多西方的觀眾，如印度就與澳洲簽訂影視聽產業的合作協議。

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