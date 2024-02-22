快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

寶萊塢發威！ 印度成電影特效重鎮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
印度電影產業「寶萊塢」每年生產超過1500部電影，2023年票房更高達13億美金，也促成該國電影特效產業蓬勃發展。（Photo on WikiCommons）
印度電影產業「寶萊塢」每年生產超過1500部電影，2023年票房更高達13億美金，也促成該國電影特效產業蓬勃發展。（Photo on WikiCommons）

印度將成為「電影特效」的世界工廠！印度龐大的人口，帶動印度電影產業「寶萊塢」發展，不僅每年生產超過1500部電影，2023年票房更高達13億美金，這也促成該國電影特效產業蓬勃發展，海外公司也開始將特效工作外包給印度，成為新興的產業商機。

視覺體驗要求高

BBC》報導，隨著Netflix串流平台、電影製作商或遊戲產業發展，民眾對於視覺體驗的要求也愈來愈高，其中印度受益於國內「寶萊塢」的興盛，該國視覺特效產業也變得更加繁榮，更吸引到海外企業將特效工作外包給印度。

印度媒體巨頭「Prime Focus」的創始人梅爾霍特表示，「由於現在所有娛樂產業都需要視覺效果，所以特效產業開始蓬勃發展。」因為印度人力成本相對低廉，還有雲端技術的協助，印度工人能夠輕易執行海外企業的特效工作。

視覺特效工作室「Cosmos Maya」創辦人梅塔表示，印度已成為電影外包產業的重鎮，未來更能成為特效產業的「世界工廠」。但他也指出，印度融入全球影視市場也意味著更容易受到波動，如美國好萊塢罷工活動對印度造成不小的影響，許多印度影視業者被迫裁員或縮小規模。

盼爭取全球觀眾

根據數據指出，印度目前約25萬人在視覺特效或動畫產業工作，預估到2032年該產業人力需求將攀升至220萬。國際電影製作的講師夏爾瑪指出，為了培養充足的人力，政府需要投入資金，但視覺效果的軟硬體費用相當昂貴，所以大型媒體與科技公司需要提供教育機構更多資金。

CNN》報導，墨爾本印度電影節總監蘭格表示，串流媒體已經改變觀影人的習慣，每個人都開始習慣閱讀字幕，觀賞國外的節目。印度也正爭取更多西方的觀眾，如印度就與澳洲簽訂影視聽產業的合作協議。

【更多精采內容，詳見

印度 電影

延伸閱讀

印度指數走高拉回 加碼布局時機到

陳建仁：各國信賴印度移工 盼有心人士勿污名化

推動邊境局勢穩定 中印日前舉行第21輪軍長級會談

桌球世團賽／鄭怡靜獨拿2點勝印度 台灣女團獲巴黎奧運女桌資格

相關新聞

波音又出事！聯合航空客機「機翼破裂」 緊急改道降落無人傷

波音客機近日意外頻傳，美國聯合航空（United Airlines）一架從舊金山飛往波士頓的波音757客機，飛機右翼因出...

縱橫亞洲半導體產業逾30年！日本DRAM教父坂本幸雄辭世 業界好友紛紛哀悼

日本半導體教父、日本儲存產業關鍵推手坂本幸雄，於今年2月14日身體不適辭世，享壽77歲。縱橫亞洲半導體產業超過30年，...

39,098點！日經225指數睽違34年後終於再創收盤新高

在輝達（Nvidia）業績展望帶動半導體股的鼓噪之下，日本日經225指數周四收盤突破1989年的天險，睽違34年後再創下...

日經漲逾800點創收盤新高 改寫泡沫經濟時期締造紀錄

日本股市日經指數今天創下收盤新高，刷新1989年日本泡沫經濟全盛時期締造的歷史紀錄

彭博：電價若漲到與韓相同 台灣晶片廠營業利益恐下滑8-18%

關於台灣擬調漲電價，彭博資訊分析師指出，這可能不利台積電等晶片業者的獲利展望，使得業者的利潤面臨壓力。假使電價在2025...

寶萊塢發威！ 印度成電影特效重鎮

印度將成為「電影特效」的世界工廠！印度龐大的人口，帶動印度電影產業「寶萊塢」發展，不僅每年生產超過1500部電影，2023年票房更高達13億美金，這也促成該國電影特效產業蓬勃發展，海外公司也開始將特效工作外包給印度，成為新興的產業商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。