日經：Google計劃下季開始在印度生產Pixel手機

根據日經亞洲報導，Google已通知供應商，最快下一季開始在印度生產Pixel智慧手機。這凸顯出這家美國搜尋巨擘決心要讓供應鏈從中國大陸分散出去，並且抓住印度智慧手機市場蓬勃成長的商機。

日經引述的知情人士表示，這樣的供應鏈策略是Google要讓Pixel手機出貨量今年超過1,000萬支的宏大目標一環，這款手機在2023年出貨量首度達到約1,000萬支的數字。

根據多位知情人士說法，Goolge未來幾周將在印度南方為高階的Pixel 8 Pro機款產線做準備，接著在4月至6月的一季開始生產手機。接下來，大約年中左右，Google就會在印度北部生產Pixel 8。

印度的南部和北部正逐漸形成智慧手機製造重鎮，主要因蘋果、三星、Oppo和小米等企業近幾年來把多家組裝和零件供應業者引進印度。

雖然Google在印度的Pixel生產將從少量展開，但此舉代表該公司供應鏈策略出現重大轉變。隨著美中貿易戰升級，Googe這幾年來已讓供應商轉戰越南生產手機。此前，Google絕大多數的Pixel手機都是在中國大陸生產。

一名知情人士說：「Google並不是唯一尋求『中國+2』策略的科技公司。這代表從中國分散到另一處是不夠的，供應商必須有多個非中國的選項，以便擁有更好的供應鏈韌性。」

Google去年宣布，首支在印度生產的Pixel將在今年問世，在整體智慧手機產業景氣減緩之際，加入蘋果、三星要抓住印度龐大、成長中市場的行列。

根據IDC的數據，印度智慧手機市場在2023年成長1%，達1.46億支，下半年成長速度較一年前同期成長11%。相較下，全球整體智慧手機市場2023年下滑4.7%，而全球最大智慧手機市場中國去年下滑5%。

一位知情人士向日經亞洲表示：「Google去年達到Pixel里程碑，設定了2024年再出貨1,000萬支的目標。」他說，在華為鴻蒙作業系統使用者基數正在增加，而三星電子試圖更換其手機預設搜尋引擎之際，Google努力讓Pixel手機業務成長茁壯，對於該公司維持其在搜尋引擎和手機作業系統的霸主地位是很重要的。