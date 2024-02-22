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英特爾加入1.4奈米製程競賽、贏得微軟為代工客戶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾執行長基辛格周三表示，未來幾年內將開始生產1.4奈米級晶片。微軟同日宣布成為英特爾代工客戶。美聯社
英特爾執行長基辛格周三表示，未來幾年內將開始生產1.4奈米級晶片。微軟同日宣布成為英特爾代工客戶。美聯社

英特爾周三表示，計劃未來幾年內要開始生產1.4奈米級尖端晶片，以加強代工業務，與全球晶圓代工龍頭廠台積電競爭。

日經報導，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在其首次舉辦的代工服務活動IFS Direct Connect 2024上表示：「今天，我們首次宣布英特爾14A。你可以把它想做是1.4奈米製程技術。」

台積電和三星目前生產3奈米製程晶片，英特爾達到5奈米，三家公司都努力想在2025年生產出2奈米晶片。三星的目標是2027年實現1.4奈米晶片的量產，而台積電的目標根據媒體報導是2027到2028年。

基辛格周三重申了英特爾到2030年成為全球第二大代工廠的目標，並表示AI正在推動晶片需求增長。

他並強調，有必要建立多元化半導體供應鏈，為因應地緣政治的不確定性做好準備。在與記者的問答環節，基辛格提到，對華鷹派的美國眾議員蓋拉爾（Mike Gallagher）本周將訪問台灣會晤總統當選人賴清德。

他說：「這會引起漣漪嗎？我不知道，但我希望建立不受這些事影響的供應鏈，我認為這是客戶寄盼的，是我們的經濟所希望的，也是我們的國家安全所希望的。」

金融時報報導，英特爾為自己設定目標，要確保十年內世上50%半導體在美國和歐洲製造，高於現今比率20%。基辛格表示，英特爾已簽署金額高達150億美元的代工交易。

微軟周三宣布成為英特爾代工客戶，這標誌英特爾在扭虧方面取得了關鍵勝利。微軟行長納德拉（Satya Nadella）表示，該公司正支援英特爾成為全球領先的晶片製造商。英特爾會以18A節點（也就是1.8奈米製程）來打造微軟自研晶片。但未說明具體是什麼產品。微軟最近宣布兩款自研晶片計畫，一是電腦處理器，另一是AI加速器。

英特爾的規畫是今年開始採用18A製程，並在2027年左右進入新宣布的14A製程。它預計2025年憑藉18A奪回製程技術領先地位。

另外，美國商務部長雷蒙多在英特爾活動上發言表示，美國將需要持續投資半導體製造業，以重獲全球領導地位並滿足AI技術的需求。

她說：「我懷疑如果我們想在世界領先，就必須持續投資，不管你稱之為『第二晶片法案』還是別的什麼。我們嚴重落後了。我們掉以輕心了。」

她提到AI運算需求，並補充說，她最近與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）及其他尖端電子元件的客戶會晤時，「他們預測所需的晶片數量令人難以想象」。

半導體 奈米 美國

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