油價收漲因供應吃緊跡象浮現 鋁鎳大漲 現貨黃金收紅

國際油價周三（21日）收漲，因中東地緣政治局勢緊張，交易人士評估近期供應緊張的跡象；倫敦金屬交易所（LME）鋁和鎳期貨大漲，市場擔憂拜登政府可能對俄羅斯金屬實施制裁措施。金價收盤小漲。

油價收漲 WTI漲幅達1%

布蘭特原油4月期貨上漲0.69美元，漲幅0.8%，收每桶83.03美元；西德州原油（WTI）4月期貨上漲0.87美元，漲幅1.1%，收每桶77.91美元；

近月原油合約較遠月合約溢價處於數月高位，這種市場結構被稱為逆價差結構，被認為是市場供應緊張的跡象。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說，跨月合約價差顯示市場供應趨緊，並補充說，上周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普交易中心（ARA）的原油庫存下降，而富查伊拉的成品油庫存下滑。

此外，美國煉油廠出現結束維護恢復生產的跡象，此前煉油廠開工率降至了2022年12月以來最低，刺激原油庫存增加。這為油價帶來支撐。

不過，DNB Bank 高級石油分析師Helge Andre Martinsen表示：「儘管中東緊張局勢不斷升級，但預期短期內油價將繼續區間波動」，「本周來自挪威和加拿大的非OPEC產油國的生產數據持續強勁，加上全球經濟前景疲軟，抵銷了中東緊張局勢加劇的影響。」

金價小幅上揚

現貨黃金價格21日收盤上漲0.08%，報每英兩2,025.99美元。本交易日稍早，金價攀升至2月9日以來最高。

美國黃金期貨收低0.3%，報每英兩2,034.30美元。

Kitco Metal的高級分析師Jim Wyckoff說，以色列-哈馬斯戰爭仍然造成一些緊張局勢，這為黃金市場帶來支撐。與伊朗結盟的胡塞武裝繼續襲擊紅海和曼德海峽的航道，自上周五以來，至少又有四艘船隻遭到無人機和導彈襲擊。

黃金被認為是對經濟和地緣政治不確定性進行避險的工具，而利率上升則降低了持有非孳息黃金的吸引力。

根據1月30日至31日的會議記錄，在聯準會上月會議紀錄上，大部分決策官員對過早降息的風險表示擔憂。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「聯準會不會降息，也不會升息，因此我認為黃金有上行潛力。」

美元指數走低，使得以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力。

現貨白金下跌2%，報每英兩882.76美元；鈀金下跌2.8%，報947.85美元；白銀跌0.3%，報每英兩22.92美元。

鋁和鎳大漲

鋁和鎳期貨大漲，因市場猜測美國對俄羅斯的新一輪制裁可能會針對金屬並擾亂供應。

LME鋁期貨上漲1.2%，報每噸2,219.5美元；LME鎳期貨上漲3.6%，報每噸16,930美元。

美國總統拜登表示，計劃周五公布針對俄羅斯的「重大」制裁計畫，但沒有具體說明哪些產業將受影響。交易人士一直關注針對俄羅斯金屬的新限制措施。