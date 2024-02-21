台積電熊本設廠！「台灣味」大舉入侵創高銷量 薪資翻倍跳震驚當地

台積電熊本廠將於24日開幕，為台積電與日商首度合資興建的第一座廠，獲得日本政府高達4760億日圓（約新台幣999億元）的補助，顯示日本政府對此事的重視。如今日本也舉國關注台積電的設廠，將為熊本縣的生活與經濟帶來何種變化。對此，有當地居民透露，自台積電進駐後，除了充滿「台灣味」的美食大舉「入侵」帶動消費，連當地的薪資也翻倍跳，「小鎮氣氛發生了很大變化，十分熱鬧」。

根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，熊本縣以半導體製造業聞名，而台積電選擇落腳的菊陽町是一座僅43000人口的小鎮，這個決定為當地的生活和經濟帶來極大波瀾。TBS記者親自走訪當地發現，菊陽町原先是個普通的純樸小鎮，如今在台積電進駐後，本來不太會有外地人造訪的無人車站，在通勤時刻開始湧現長長的排隊人潮，乍看以為來到尖峰時段的東京。

隨著台積電部分員工及家眷遷移進熊本縣，當地超商還設立了「台灣食品專櫃」，專門販賣具正港台灣味的美食，例如鳳梨酥、花生、八寶粥、黑松沙士等，其中鳳梨酥和花生賣得特別好，人潮絡繹不絕的盛況，讓店員直呼「台灣人一直在增加，而且他們買了很多，我非常感激」。

除此之外，熊本縣掀起了公寓和其它建築物的建設熱潮，以迎合來自日本和國外的商務旅客，其中台灣人通常會停留很長時間，從1個月到6個月不等，當地飯店持續爆滿，有的甚至特別聘請了來自台灣的新員工。

台積電也對就業帶來重大影響，一家當地半導體相關公司的招聘人員便透露，直到3年前，熊本縣平均薪資在日本還屬於較低水平，半導體工程師月薪為25萬日元（約新台幣5.2萬元），但現在已漲為月薪30萬日元（約新台幣6.3萬元）。至於計時人員時薪原為898日元（約新台幣188元），台積電新廠則給出了與大城市相當的薪資條件，清潔員最高時薪1800日元（約新台幣378元）、食堂廚師是1300日元（約新台幣273元）。

熊本縣的半導體相關企業在人力資源上面臨激烈競爭，讓不少人資哀號「取得人力的難度突然增加了」。但總體而言，不少當地居民對於台積電的到來持歡迎態度，認為小鎮的氣氛確實發生了很大變化，重新熱絡了當地的發展。