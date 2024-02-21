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Google員工悄悄被AI取代？科技巨擘獲利創紀錄 但又砍千人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管獲利創新高，但Google證實有新一波裁員，銷售、硬體和工程部門上月裁員大約1,000人。路透
儘管獲利創新高，但Google證實有新一波裁員，銷售、硬體和工程部門上月裁員大約1,000人。路透

每日郵報（Daily Mail） 報導，儘管獲利創新高，但Google又有新一波裁員，銷售、硬體和工程部門上月裁員大約1,000人，「每個團隊都裁掉幾百人」，此事加劇員工對於被AI取代的擔憂。

谷歌財報顯示，2023年第4季獲利較一年前激增52%到207億美元，但員工數卻縮水4%。

Google員工批評裁員之舉：軟體工程師Diane Hirsh Theriault在社群平台LinkedIn寫下，「冷漠的人領導人在指出（人工智慧）模糊方向的同時，殺雞取卵」；工程經理Kenneth Smith抱怨，管理層以電子郵件通知他，他的職位將被取消。

Google上周發布僅供內部使用的大型語言模型（LLM）Goose，這是運用超過25年工程專業知識所訓練出來的成果。內部總結說，「它能回答與Google特定技術相關的問題，以內部技術堆疊來撰寫程式，並支援基於自然語言提示來撰寫代碼之類的新功能」。

科技公司接連宣布投資AI之後，裁員潮隨之而來，亞馬遜、微軟、Discord和eBay等其他大力投資AI的企業，過去12個月裡裁員數萬人。

Google和亞馬遜上月都宣布裁掉數百人，兩家公司前不久才分別確認，投資AI新創公司Anthropic數百萬美元。微軟則在一年前裁掉大約1萬人，遊戲部門上月再砍2,000人，遊戲玩家的傳訊應用程式Discord則刪減17%的人力

Layoffs.fyi網站的數據顯示，自2023年5月以來，有4,600個工作因AI而流失，今年來，159家科技公司共裁員近41,800人。

Google LinkedIn 人力 團隊 職位 語言

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