美超微可漲到1,300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

美超微（Super Micro）的股價可以漲到1,300美元？這是華爾街最大多頭Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann給出的最新目標價。

不過，美超微股價自上周五重挫20%後，假日後周二第一個交易日，繼續走低，跌1.96%至787.57美元，周二盤後的跌幅還拉大到4%。

一年前，美超微的股價大約在90美元，搭上人工智慧（AI）熱潮後如今成為熱門飆股。Mosesmann特別看好這家伺服器製造商的使用的液冷（liquid cooling）技術。根據FactSet追蹤的分析師，Mosesmann的目標價是最高的，以周二收盤價計算，等於還有65%的上漲空間。

Mosesmann在報告中寫道：「對投資人而言，關鍵在於要去考慮這家公司不僅受惠於實在的AI成長，股價也大漲。」「我們預期這些成長，未來幾年成長率會由目前的個位數中段，提高到兩位數。」他特別提到美超微的液冷技術是關鍵優點，「是克服AI雲端運算挑戰的重要研發。」因為AI運算的工作量龐大，而美超微甚具能源效率的冷卻技術能讓密集運行的伺服器有更好表現。

Mosesmann說，美超微在相對停滯的通用Xeon處理器市場取得更多市占，歸功於公司以美國為中心的製造方式，這代表美超微的液冷技術與完備的產品提供，已準備好把握並適應AI的動態需求。

美超微目前市值大約450億美元，15位分析師將它納入投資分析，Mosesmann認為很快就會有更多同業加入。愈來愈多分析師評鑑美超微的話，可以更加闡明公司的商業模式和它的市場機會。

上周美銀（BofA）證券分析師宣布，將美超微納入分析，同時給予看多評級。

Mosesmann也對美超微的長期獲力潛能表示樂觀。他將美超微2026年時的每股盈餘，由先前估計的45美元上調至60美元。