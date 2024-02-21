要減少依賴Nvidia！微軟傳開發新的AI伺服器設備
資訊科技媒體The Information 20日報導，微軟正在開發一款新的網路卡，它能改善微軟自家Maia AI伺服器晶片的表現，而且可望降低微軟對晶片設計業者輝達（Nvidia）的依賴。
報導引述知情人士指出，微軟執行長納德拉已經委派辛度（Pradeep Sindhu）率領發展這款網路卡。辛度是網通設備業者瞻博網絡（Juniper Networks）的共同創辦人。微軟在去年收購辛度的伺服器晶片新創公司。
報導指出，這款新的網卡類似輝達的ConnectX-7卡，後者與輝達的繪圖處理器（GPU）搭配銷售。
消息人士指出，這款網卡可能要花費超過一年時間開發，如果成功，將減少OpenAI在微軟伺服器上訓練其模型所需的時間，而且降低成本。
微軟未立即回應路透的置評請求。
微軟先前已在ChatGPT開發業者OpenAI投資數十億美元，而且把其技術整合至各項產品中，讓微軟這家Windows軟體業者在AI軟體競賽中占有一席之地。
微軟在去年11月推出 Maia晶片，用來執行大型語言模型並支援AI運算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言