要減少依賴Nvidia！微軟傳開發新的AI伺服器設備

資訊科技媒體The Information 20日報導，微軟正在開發一款新的網路卡，它能改善微軟自家Maia AI伺服器晶片的表現，而且可望降低微軟對晶片設計業者輝達（Nvidia）的依賴。

報導引述知情人士指出，微軟執行長納德拉已經委派辛度（Pradeep Sindhu）率領發展這款網路卡。辛度是網通設備業者瞻博網絡（Juniper Networks）的共同創辦人。微軟在去年收購辛度的伺服器晶片新創公司。

報導指出，這款新的網卡類似輝達的ConnectX-7卡，後者與輝達的繪圖處理器（GPU）搭配銷售。

消息人士指出，這款網卡可能要花費超過一年時間開發，如果成功，將減少OpenAI在微軟伺服器上訓練其模型所需的時間，而且降低成本。

微軟未立即回應路透的置評請求。

微軟先前已在ChatGPT開發業者OpenAI投資數十億美元，而且把其技術整合至各項產品中，讓微軟這家Windows軟體業者在AI軟體競賽中占有一席之地。

微軟在去年11月推出 Maia晶片，用來執行大型語言模型並支援AI運算。