輝達財報見真章前大跌 美國股市受累走低

輝達（Nvidia）備受期待的財報還未公布，投資人周二卻提前獲利了結。拖累美國股市走低。不過，沃爾瑪（Walmart）上漲，抑制道瓊工業指數的頹勢。

標普500指數周二跌30.06點，跌幅0.6%，收在4,975.51點；那斯達克綜合指數下跌144.87點，跌幅0.9%，收在15,630.78點；道瓊工業指數下跌64.19點，跌幅0.2%，收在38,56.80點。

美債上漲，基準10年期美債殖利率小幅走低，報4.276%。仍高於今年初水準，可見交易者預料聯準會（Fed）將繼續按兵不動，直到通膨進一步放緩。

輝達急挫4.4%，創10月17日來最大單日跌幅，其他晶片股也下跌，費城半導體指數跌幅達到1.6%。

投資人擔心，將於周三收盤後公布的輝達財報將證明目前高價是否合理的。輝達按預估獲利的本益比略高於32倍，且持續帶動人工智慧（AI）概念股上漲。

Kace Capital Advisors執行合夥人Ken Polcari說：「預期已經完完全全消化了，無論他們說什麼，投資人都會獲利了結，基金公司也會從核心部位中部分獲利了結。」

AI飆股的代表、最近幾周大漲的美超微電腦（Super Micro Computer）下跌2%，連續兩個交易日下跌。美超微上周五崩跌近20%，結束此前連續九日上漲的趨勢。

美國零售業巨頭沃爾瑪大漲3.2%，收在歷史新高，是道瓊工業指數成分股表現最好的股票。該公司發布的2025會計年度銷售預測大大高於華爾街預期，並將年度股息提高9%。智能電視製造商Vizio大漲16.3%，沃爾瑪表示將以23億美元收購該公司。

沃爾瑪在內的標普500必需消費品類股指數漲1.1%，在標普11大類股中一枝獨秀，而資訊科技股下跌1.3%，表現最弱。

同為道指成份股的家得寶（Home Depot）股價在平盤上下遊走，收盤微升0.06%，這家零售商發布的全年財測低於分析師預期。

Capital One斥資350億美元收購Discovery Financial Services，打造信用卡巨頭。Discovery股價大漲13%，Capital One股價上漲0.1%。

除了輝達外，大型股「七雄」中的其他六檔股票有五檔下跌。特斯拉（Tesla）跌3.1%，亞馬遜跌 1.4%。谷歌母公司Alphabet是唯一的贏家，勉強上漲了0.4%。