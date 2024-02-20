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美股「融漲」紅燈亮了？這指標逼近達康泡沫時的危險水位

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）21日將公布上季財報，全球投資人屏息以待。路透
人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）21日將公布上季財報，全球投資人屏息以待。路透

人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）21日將公布上季財報，全球投資人屏息以待，美國股市瀰漫著既期待 又怕受傷害的焦慮感，畢竟這檔AI指標股能否持續帶來驚喜，攸關美股後市會續漲或轉跌。

MarketWatch報導，Yardeni Research總裁亞德尼表示，不只是廣大投資人可能被樂觀氣氛沖昏頭，華爾街分析師也可能感染這種情緒。亞德尼與他的團隊近來一直密切觀察股市是否出現危險的「融漲」跡象，例如股價急漲。

亞德尼說：「這種走勢可能自我強化。一旦股價急漲，說服分析師相信必須上修營收、盈餘和利潤率預測，就會形成一種反饋迴圈。」

他在致客戶報告中寫道：「華爾街分析師為了找理由讓調高預測顯得合情合理，會說服自己和客戶基本面已大為改善。那正是為什麼他們追蹤的公司股價漲得高於他們所料，也是為什麼他們爭先恐後調高預測。」

亞德尼接著說：「沒理由反抗市場。追隨者會恨你沒確認他們的熱情合理。如果這聽起來像是群眾心理，而不是財務分析，那是因為事實就是如此。」

儘管亞德尼可說是華爾街最看漲美股後市的分析師，但他寧可市場漲得「從從容容」，「有基本面因素支撐」漲勢。令他擔心的是，前文提到的那種「反饋迴圈」恐將助長一波股價「融漲」（meltup） —通常接踵而至的就是崩跌。

LTEG閃警訊 逼近科技股泡沫時的危險水位

亞德尼團隊指出，有個指標最近已閃爍警訊：分析師對標普500指數成分股公司「長期盈餘成長」（long-term earnings growth，LTEG）的共識預測。這個數值反映分析師對未來三至五年預估盈餘的年化成長率。 根據最早可追溯至1985年的資料，LTEG的平均成長率是12.5%，相較下，1948年以來名目國內生產毛額（nominal GDP）的成長率平均為6.3%。

他說：「整體股市的盈餘增速，不可能是經濟成長率的兩倍快。我們斷定，產業分析師對於他們追蹤公司的長期盈餘展望太樂觀。很少人選擇追蹤盈餘成長低於平均水準或可能有停業之虞的公司。」

亞德尼指出，LTEG「融漲」有危險的前例可循，其中之一就發生在1990年代末科技股泡沫時期，當時LTEG在2000年9月7日當周攀升到18.7%觸頂。另一例發生在2018年，那時企業稅率調降使企業利潤率為之一振，LTEG於是在2018年10月10日觸及17.6%的巔峰。

現在，LTEG已升到18.4%，與前兩次「融漲」時的水準近似。

亞德尼團隊也估算出「八大巨頭股」的LTEG數值。這八支巨型股包括：Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、Netflix、輝達，以及特斯拉。由於這些巨型股合計占標準普爾500市值的28.2%，他們的LTEG對整體指數的影響力很大。

這位策略師說：「最新數據顯示，這八大巨頭的LTEG已從7月底的17.5%，飆上1月底破紀錄的43.3%，然後在2月16日當周落在38.5%。最近領頭上衝的是輝達的LTEG，從8月底的21.2%暴衝到最近的102.5%。」

團隊 成長率 華爾街

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