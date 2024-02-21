沃爾瑪財報財測 驚艷華爾街

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）上季獲利及今年度全年營收預測，都優於華爾街預期，並宣布逾十年來最大的加發股利計畫，激勵股價早盤勁揚逾5%。

沃爾瑪20日公布，止於1月31日的2024年度第4季淨利為54.9億美元，或每股盈餘2.03美元，不如一年前同期淨利62.8億美元或每股2.32美元。剔除一次性項目的調整後盈餘為每股1.8美元，高於FactSet訪調分析師估為每股1.64美元的共識預測。總營收成長5.7%至1,733.9億美元，也優於市場共識預測的1,708.5億美元。

美國營業至少一年的同店銷售成長4%，優於FactSet共識預測的3.3%；沃爾瑪旗下的Sam's Club同店銷售增加3.1%，也超越市場預期的2.7%。

美國消費者在年終假期購物季蜂擁至這家平價零售店大肆採購，但利率仍高以及租金上漲，已加深消費者買氣恐受抑制、支出復甦步調可能比預期緩慢的顧慮。

沃爾瑪預期，今年度第1季調整後每股盈餘介於1.48美元與1.56美元之間，低於FactSet共識預測的1.6美元；全年盈餘估為每股6.7至7.12美元，分析師則估計7.06美元。

沃爾瑪並宣布全年股利提高9%，增幅為逾十年來最大，執行副總兼財務長雷尼表示，此舉凸顯「對沃爾瑪的成長潛力和現金流有信心」。

但美國另一家連鎖零售商家得寶（Home Depot）連續五季營收下滑，顯示受到高房貸利率和營造業放緩的影響，房屋修繕的需求也跟著減少。

家得寶20日公布，去年第4季同店銷售下滑3.5%，而今年同店銷售預測將減少1%，低於市場預期的增加0.2%。

美國房貸利率去年10月攀抵23年以來最高水準，如今雖已從高點下降，但仍持續衝擊房屋銷售和營造業。今年1月，新屋建造量減幅寫下新冠疫情以來最大，顯示在貸款利率進一步降低前，購屋需求要有一段時間才會有所起色。

執行長戴可（Ted Decker）在一份聲明中說，「2023是銷售縮減的一年」。

家得寶雖近來出現銷售疲軟的跡象，但市場仍對其長期獲利抱持信心。上個月，Wedbush證券分析師將家得寶的投資評級由「中立」更新至「優於大盤」，認為「產業環境復甦、專業和一般就業市場強健、薪資穩定成長，以及由房價持續上漲所帶動的屋主消費力」是看好該公司前景的原因。

沃爾瑪早盤股價應聲暴漲5%。在截至上周五的三個月期間，股價飆漲9.7%；家得寶早盤跌約1%，過去一年股價上漲14%。