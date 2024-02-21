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油電混合車 賣贏純電車

經濟日報／ 編譯葉亭均林奇賢／綜合外電

去年主要市場的油電混合車銷售量成長力道，比電動車還要強勁，這是電動車成長減速的跡象之一。

日經新聞引述MarkLines的報告報導，在包含中國大陸、日本美國的14個國家中，油電混合車的銷量去年成長30%至421萬輛；相較下，電動車和插電式車款銷量成長28%至1,196萬輛。

在2023年整體銷售中，油電混合車占比達7%，較2021年增加2個百分點。

東京AlixPartners常務董事鈴木智之表示，對於電動車的可靠性感到焦慮，一直是阻礙電動車銷售的原因，「電動車遇到寒冷天候時便暴露出其弱點，加上推動低價電動車的進度欠佳」，是消費者卻步的原因。

便利性也是消費者的考量。一輛續航里程150公里的電動車，至少需要充電30分鐘，是內燃機引擎車或油電混合車加油所需時間的十倍，電動車車主在充電站可能面臨大排長龍的局面、或是要離開車等很久才能充好電。

此外，刺激電動車銷量的補貼措施也正在退場。德國在去年12月之前已結束補貼計畫，大陸政府也在2022年底結束補貼措施。

原先為了美國通膨削減法（IRA）在北美生產電動車獎勵措施而轉向電動車的車廠，也正在改變做法。例如，福特大幅調整支出計畫，延後約120億美元的電動車投資。福特電動車上月銷量年減11%，但油電混合車的銷量大增43%。

消費者較青睞油電混合車，對於日本車廠而言倒是個好消息。

豐田油電混合車銷量去年成長32%，至創紀錄的344萬輛，最快在2025年達到年銷量500萬輛的成績。2025年正是豐田目標全新車款都是油電車或電動車的一年。

不過，預計電動車的需求仍會在中、長期成長。英國數據分析業者GlobalData預期，全球電動車需求在2023至2026年將增加一倍至逾2,000萬輛，並在2035年達到5,000萬輛，占小客車的多數需求。

日本 消費者 美國

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