頁岩油榮景 持續消退

美國過去兩年來的頁岩油榮景正在消退；聯邦政府預估，今年日產量將只比去年增加14萬桶，遠低於2023年的100萬桶增量，也是2016年來（扣除疫情時期）增量最少的一年。

華爾街日報（WSJ）報導，過去兩年來，由於國際油價高漲，促使一些未上市的石油業者大舉增產，有助於抑制國際油價漲幅。但現在由於油價處於相對低檔，使業者不再多開新井，加上大型石油公司併購小型業者，預料增產產量將大幅減少。大型石油公司以回饋股東為優先，並不聚焦於開鑿新井。

渣打銀行商品研究主管霍斯奈爾表示，「除非有非常重大的科技創新，否則輕鬆增產的時期已經結束」。

摩根士丹利分析師上周調降今年美國石油產量預估，並將布蘭特原油的預估價格由每桶75~80美元，上修到80~85美元。

由於最近Diamondback能源公司購併未上市的Endeavor能源公司，表示將以控制成本為優先要務，促使分析師下修增產量預估。

這些未上市石油公司會隨著油價漲跌而增減產量，是影響油價變動的生產者。