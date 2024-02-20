中國失敗給馬斯克良機 SpaceX為印尼發射衛星

一枚中國火箭2020年4月發射後不久故障，不僅摧毀印尼價值2億2000萬美元的努山塔拉2號衛星，也打擊印尼為強化通訊網絡付出的努力。然而，這對馬斯克而言，卻是一個機會。

路透社報導，太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）把握中國失敗的機會，擊敗中國國有企業「中國長城工業集團」，讓SpaceX成為雅加達把衛星送入太空時所選擇的公司。

中國廠商為討好印尼，曾提出廉價融資，承諾強力支持它達成其太空雄心，並搬出北京的地緣政治影響力。印尼不僅是東南亞最大經濟體，也是太空產業成長的關鍵市場。

一名雅加達資深政府官員及兩名產業官員熟知上述內情，他們告訴路透社，中國火箭故障成為一個轉捩點，促使印尼疏遠中國太空廠商，轉向馬斯克旗下公司。

努山塔拉2號衛星（Nusantara-2）是印尼委託中國長城工業集團發射的第2顆衛星。中國失敗以來，SpaceX已發射2顆印尼衛星，預計第3顆今天將升空；相形之下，中國未再受印尼之託發射任何衛星。

路透社判定，SpaceX執行發射任務不僅值得信賴，還提供較便宜且可重複使用的火箭，再加上馬斯克和印尼總統佐科威（Joko Widodo）建立私交，種種因素綜合起來，讓SpaceX得以取代北京。

印尼通訊與訊息部旗下電信與資訊近用局（BAKTI）的衛星基礎建設部門主管斯里（SriSanggrama Aradea）表示「SpaceX發射我們的衛星時從未失敗」，而2020年4月的事件讓雅加達「很難」再委託中國長城工業集團。

SpaceX與印尼的協議，成為西方國家成功進軍印尼的罕見案例。印尼電信通訊產業是由提供低成本、容易融資的中國公司主導，而且印尼以依賴北京的科技為由，抵擋美國施壓，拒絕放棄和中國科技巨擘華為的交易。

中國外交部回應路透社，「中國航太企業繼續以各種形式與印尼進行太空合作」，但沒有說明細節。

SpaceX和中國之間的競爭，讓人得以一窺一個規模更大的戰場，各方為主導迅速擴張的太空產業而競逐。

根據美國顧問公司BryceTech，包括製造、服務和發射在內，全球衛星市場2022年價值高達2810億美元，占所有太空業務73%。