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投資人狂買美國農地 看好人口趨勢將推升報酬率

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
投資人正在狂買美國農地，買進金額創紀錄。路透
投資人正在狂買美國農地，買進金額創紀錄。路透

投資人正在狂買美國農地，買進金額創紀錄，寄望農地的投資報酬率將因全球人口快速成長、天然資源益加稀缺的趨勢，脫穎而出。

英國金融時報（FT）報導，追蹤部分大型農業投資基金持有資產的全美不動產投資信託協會（NCREIF）數據顯示，投資機構去年底持有的農地價值已增至166億美元，比2020年底的74億美元增加一倍多，更遠高於2008年的18億美元。去年美國農地的平均價值也已增至每英畝5,460美元，比1997年的1,270美元大漲三倍多。

隨著全球人口增加與氣候變遷將讓可耕地更加稀少，投資機構持有的農地和農地價值預料將持續激增。聯合國估算，全球人口到2050年時將增加20%至約100億人，世界將需要擴大生產糧食60%。

美國農地價值躍漲，是由新冠疫情擾亂全球供應鏈、導致超市貨架被掃購一空所帶動，接著2022年俄羅斯入侵烏克蘭又帶動食品商品價格暴漲。專營全球基礎設施投資的Cordiant資本公司農業主管賈尼爾－蘭度列（Cedric Garnier-Landurie）說，人口趨勢加通膨上漲，提高了農地對投資人的吸引力，「若有一種資產類別過去中長期都沒虧錢，那就是農地」。

基金經理人指出，即便通膨趨緩，投資人對農業資產的胃口仍未減弱。Fiera資本公司旗下聚焦未上市資產的子公司Fiera Comox執行長畢森－麥藍儂認為，若以長期觀點投資世界，高品質且接近水源的土地是個好標的。

Fiera Comox和Cordiant都偏重蘋果、櫻桃及杏仁多年生作物，多數法人的美國投資則主要為小麥、玉米、黃豆等行栽作物，以及其他會在全球貿易的農作物。

美國農業部的最近數據顯示，目前規模3.4兆美元的農地市場中，投資基金只持有1%~3%，家族擁有與營運事業則掌握95%的農地。

一些農民組織擔心投資基金的「圈地潮」會威脅鄉村社區。根據美國農業部資料，美國農民的平均年齡為58歲，全美家族農業協會（NFFC）的崔克（Jordan Treakle）說，這意味著未來十年左右將約有4億英畝的農地易手，「這些公司將掌控農地，是個重大憂慮」。

美國 資產 農地

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