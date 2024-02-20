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陸加強晶片生產自主 日本晶片設備製造業成了意外贏家

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Screen Semiconductor Solutions是晶圓洗淨設備的供應商。圖／擷自該公司官網
Screen Semiconductor Solutions是晶圓洗淨設備的供應商。圖／擷自該公司官網

美國箝制中國大陸發展先進晶片，反而激發北京方面自主發展晶片的決心，而日本半導體設備製造商卻因中國大陸對成熟世代晶片的需求大增，意外成了美中角力之下的贏家。

日本Screen控股旗下的Screen Semiconductor Solutions總裁後藤正人接受日經訪問表示，「中國由於無法進口先進晶片，轉而對取得傳統世代的晶片有龐大需求。」

該公司是晶圓洗淨設備的供應商，截至今年3月的會計年度，該公司在大陸業績比率預料可達44%，遠高於上個年度的19%。

後藤解釋，客戶主要採用的45奈米或28奈米的製程技術，主要供應汽車和消費電子領域。他說，舊世代的設備利潤雖然不如用於生產先進晶片的設備，但仍能「創造可觀利潤」，且涵蓋產業廣泛，銷售也大。

全球首屈一指的晶圓成膜設備供應商東京威力科創（Tokyo Electron）去年第4季營收中，中國大陸已占46.9%，是該公司有史以來最高水準。東京威力科創社長河合利樹本月初在一場線上記者會上表示，中國大陸正全力擴大自給能力，當地業者4月起下個年度的投資還會持續下去。

不少日本業者也積極押注有前景看好的中國市場。晶片微影設備供應商Nikon 計劃今年夏天推出已有數十年歷史的i-line曝光機，這將是Nikon 25年來頭一款i-line曝光機。

不過，未來面臨的變數仍多。有人擔心大陸可能利用傳統晶片設備來提升自己的技術，美國也可能對日本傳統晶片技術銷陸設限。某家日本晶片設備公司的高層透露：「我們懷疑我們的一些產品可能被用來製造介於傳統和先進晶片之間的中間產品。」

此外，中國大陸市場變化很快，日本業者也引以為憂。

晶圓拋光設備供應商荏原（Ebara）表示，他們對大陸市場保持審慎態度，暗示靠官方支持的大陸新進企業可能崛起得快，被淘汰得也快。

日本 美國

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